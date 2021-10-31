Более 90 % владельцев iPhone переходят на новые iPhone

Аналитическая компания Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), опубликовала отчёт. В нём говорится, что 90% владельцев iPhone в США выбирают iPhone следующего поколения в качестве нового смартфона.

Стоит отметить, что такая статистика уже на протяжении многих лет. Владельцы iPhone перед приобретением нового смартфона даже не рассматривают альтернативу, а просто выбирают следующее поколение смартфонов от Apple.

Второе место по похожему поведению пользователей занимает Samsung. У компании 70% выбирают следующее поколения бренда. Третье – Motorola с 40 %, а на четвёртом LG с 30–32 %.

В отчёте говорится, что на долю Apple приходится 43 % всех проданных смартфонов в США за последние три года. Следом идёт Samsung и закрывает статистику LG.