18 смартфонов Huawei получат Android 10

Санкции санкциями, а работа должна продолжаться. Именно такого девиза придерживаются руководители бренда Huawei. На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.

Итак, в первой половине этого года (вероятнее всего до марта), обновление получат такие модели:

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Немного позже, ориентировочная дата – второй квартал 2020 года, обновление EMUI 10 на Android 10 прилетит на:

Huawei P Smart

Huawei P Smart +

P Smart Z

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 5Z

Huawei Enjoy 10S

Huawei Y9 2019

Huawei Y7 2019

Huawei Y6 2019

Huawei Y5 2019