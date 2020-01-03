18 смартфонов Huawei получат Android 10
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Новости

18 смартфонов Huawei получат Android 10

Санкции санкциями, а работа должна продолжаться. Именно такого девиза придерживаются руководители бренда Huawei. На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.

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Итак, в первой половине этого года (вероятнее всего до марта), обновление получат такие модели:

  • Huawei P30 Lite
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei P20 Lite
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 Lite

Немного позже, ориентировочная дата – второй квартал 2020 года, обновление EMUI 10 на Android 10 прилетит на:

  • Huawei P Smart
  • Huawei P Smart +
  • P Smart Z
  • Huawei Nova 5
  • Huawei Nova 5i Pro
  • Huawei Nova 5Z
  • Huawei Enjoy 10S
  • Huawei Y9 2019
  • Huawei Y7 2019
  • Huawei Y6 2019
  • Huawei Y5 2019
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