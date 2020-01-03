18 смартфонов Huawei получат Android 10

Санкции санкциями, а работа должна продолжаться. Именно такого девиза придерживаются руководители бренда Huawei. На днях стало известно, какие из смартфонов будут обновлены до версии платформы Android 10 в этом году, ведь многие из моделей участвуют в программе бета-тестирования.
Итак, в первой половине этого года (вероятнее всего до марта), обновление получат такие модели:
- Huawei P30 Lite
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20 Lite
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Lite
Немного позже, ориентировочная дата – второй квартал 2020 года, обновление EMUI 10 на Android 10 прилетит на:
- Huawei P Smart
- Huawei P Smart +
- P Smart Z
- Huawei Nova 5
- Huawei Nova 5i Pro
- Huawei Nova 5Z
- Huawei Enjoy 10S
- Huawei Y9 2019
- Huawei Y7 2019
- Huawei Y6 2019
- Huawei Y5 2019
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