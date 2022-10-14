Бразильская студия создаёт свою GTA

Бразильская студия по разработке игр BetaGames Group совсем скоро представит свою версию GTA с национальным колоритом. Проект получил название 171.

Игроку предстоит перенестись в Бразилию и прочувствовать на себе всю атмосферу фавелы с криминальными разборками, ограблениями, погонями от полиции и многое другое. Разработчики обещают множество интерактива и опций, которые присутствуют в GTA — начиная от похода по магазинам и заканчивая тюнингом автомобилей.

С 17 ноября 2022 года в Steam станет доступна альфа-версия игры. Сам релиз 171 запланирован на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.

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