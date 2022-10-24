7 недорогих и полезных гаджетов Xiaomi для дома

Xiaomi выпускает товары для дома уже долгое время. Компания уже огромное количество классных и полезных гаджетов и вещей: от стиральных машинок до машинок для удаления катышков. Собрала часть недорогих устройств от Xiaomi, которые пригодятся в каждом доме.

Дозатор сенсорный для мыла Xiaomi Mijia Automatic Foam Soap Dispenser

Бесконтактный дозатор для жидкого мыла от Xiaomi уже спешит к вам в дом, чтобы сэкономить воду и время. Работает он очень просто: подносите руку, дозатор выдает необходимое количество мыльной пены. Устройство не издает никакого шума и с легкостью вписывается в любой интерьер. Всего доступны два цвета: белый и розовый.

Сенсорный дозатор работает на четырех батарейках типа AA, которых хватает на 9 месяцев использования.

Цена: 1100 ₽

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Машинка для удаления катышков Xiaomi Mijia Rechargeable

Машинка для удаления катышков будет полезна всем, кто следит за качеством и сохранностью своей одежды. У Mijia Rechargeable мощный двигатель с режущей головкой, которая справляется с чисткой шерсти, кашемира и других материалов.

Устройство наделили перезаряжаемым аккумулятором, он способен проработать до 1,5 часов. За зарядом поможет следить небольшой светодиодный индикатор на панели. Есть еще двойная система защиты, которая отключает «режущую головку», если емкость для катышков открылась или снимается рабочая сетка.

Цена: 790 ₽

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Фен для волос Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer H500

Ionic Hair Dryer H500 — отличный фен для повседневного использования с тремя режимами и функцией ионизации. Пользователю будет доступна сушка горячим, холодным воздухом или чередованием горячего/холодного. Все эти режимы сопровождаются симпатичной подсветкой — оранжевой или синей. Также есть режим ионизации, для этого в фене установлены два генератора, которые отвечают за сохранение в волосах естественной влаги.

Сам фен выполнен из качественного материала, приятно лежит в руке и в целом, выглядит лаконично и симпатично.

Цена: 5 890 ₽

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Ручной отпариватель Xiaomi Mijia Handheld Ironing Machine

Ручной отпариватель классное и необходимое устройство для любого дома. Он сильно упрощает глажку вещей и помогает с трудными тканями или одеждой. Xiaomi Mijia Handheld Ironing Machine умеет гладить как горизонтально, так и вертикально. Он нагревается за 30 секунд после включения до 120 градусов.

На самом отпаривателе нанесено покрытие из керамической эмали, за счет которого устройство гладко и бережно скользит по любому материалу. Объем съемного резервуара для воды 0.16 л, этого хватает примерно на 6 вещей.

Цена: 3 100 ₽

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Поворотная камера Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K

Базовая камера для дома, которая обеспечивает обзор на 360° по горизонтали и угол наклона 118° по вертикали. Благодаря этому в помещении не останется слепых зон. У устройства разрешение 2K, поэтому видео получается четким и «незамыленным». Есть еще поддержка инфракрасного ночного видения, которое позволяет снимать в адекватном качестве при плохом освещении и двусторонняя голосовая связь.

Эта камера отлично подходит, чтобы следить за питомцами, пока вы на работе или в целом за помещением для тех, кто в отъезде. Видео записывается на карту microSD или в «облако».

Цена: 3 200 ₽

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Блендер Xiaomi Ocooker CD-HB01

Недорогой и качественный блендер, который подойдет для готовки простых и сложных блюд. Он выдает 12500 оборотов в минуту, что позволяет хорошо разбивать и измельчать продукты. При этом, громкого шума сам двигатель не издает. Всего доступны две скорости — низкая и высокая, которые можно выбирать в зависимости от твердости и количества продукта.

В комплекте идет венчик для взбивания и измельчитель, также есть мерный стакан. Сам блендер можно использовать в металлических, пластиковых, стеклянных и других контейнерах. В общем, за такую цену это идеальный аппарат для вашей кухни.

Цена: 2 800 ₽

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Умная настольная лампа Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S

Продолжаем рекомендовать к покупке настольную лампу от Xiaomi. Металлический корпус, стильный внешний вид, плавная работа и управление через приложение и голосовых ассистентов.

В основании есть панель управления с «крутилкой», позволяющая регулировать температуру света, изменять режим освещения и проводить более тонкую настройку. Благодаря этому можно настроить комфортное для своих глаз освещение, начиная от холодного света и заканчивая максимально тёплым. В итоге складываем внешний вид с функционалом и получаем идеальную лампу.

Цена: 2 990 ₽

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На этом первую подборку завершаем. Напишите в комментариях, что из перечисленного у вас есть дома или поделитесь своими полезными находками.