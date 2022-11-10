Подарки на новый год: готовимся заранее. Часть 1

Про «готовь сани летом» всем все давно известно. Есть аналогичное правило при подготовке к Новому году. Закупать подарки летом мы не рекомендуем, а вот в ноябре, когда все магазины трубят о скидках самое то: все самые интересные позиции еще в наличии, а времени для доставки хватает с запасом.

Воздухоочиститель TCL Breeva A2

Воздухоочиститель — подарок с заботой о здоровье получателя. Он эффективно справляется с пылью, различными запахами, с шерстью животных и органическими частицами. Помимо этого, TCL Breeva A2 выглядит симпатично, а значит впишется в любой интерьер.

В TCL Breeva A2 установлены сменные гипоаллергенные фильтры HEPA 13, способные удерживать 99,97% пыли и система двойных лазерных сенсоров, которая определяет микроскопические частицы. По словам производителя, все это обеспечивает очистку воздуха в комнате до 17 квадратных метров за 12 минут и в комнате до 42 метров за 30 минут. Уровень шума в спящем режиме составляет всего 26 дБ, это даже тише шепота.

Помимо этого, Breeva A2 можно использовать в качестве увлажнителя. Эдакий подарок «два в одном». Список кому подарить воздухоочиститель можно составлять бесконечно — от бабушек до офисных коллег, оценят и те и другие.

Цена: 13 200 руб.

Где выгодно купить: DNS

Поилка для животных Petkit

Владельцам домашних питомцев стоит задуматься о подарке для своих любимцев. Вода для братьев наших меньших должна быть в постоянном доступе, поэтому советуем присмотреться к питьевому фонтану Petkit. Он подойдет как для кошек, так и для собак.

Фонтан работает в 2-х режимах (Smart — энергосберегающий и Normal) и имеет световые индикаторы, которые находятся внизу основной базы. Последние оповестят вас, когда необходимо добавить воды, сменить фильтр или заменить батареи. Одним из главных преимуществ этого фонтанчика, является то, что он интегрируется в систему «умного дома». Берем и радуем своего пушистого (или не очень) друга.

Цена: 3 500 руб.

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Настольная игра Ticket to Ride

Не устаем хвалить эту настолку, потому что сами играем в нее часами. Ticket to Ride, по нашему скромному мнению, нравится и затягивает всех. Игра сделана качественно, а правила максимально просты. Каждому игроку предстоит построить железную дорогу из пункта А в пункт Б, а также составить жесткую конкуренцию другим игрокам.

У Ticket to Ride множество вариаций, но лучше всегда начинать с классической версии «Ticket to Ride: Европа». Начните с нее, а дальше дарите друзьям версии с другими странами.

Цена: 4 500 руб.

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Электронная книга Onyx Boox Edison

Хороший качественный ридер, который не убьет глаза и будет служить верой и правдой — есть. И мы даже сделали на Onyx Boox Edison обзор.

Onyx Boox Edison хорошая электронная книга и послужит классным подаркам тем, кто много читает и часто находится в дороге или тем, кто только хочет приучить себя к чтению.

Цена: 23 000 руб.

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Комплект из трех книг Юваль Харари

Еще одним вариантом для раннего подарка, можно рассмотреть серию каких-либо книг в приятных обложках. Это для тех, кто к электронным книгам равнодушен и предпочитает складировать свежие фолианты на полках.

Присмотритесь к комплекту книг Харари Ю.Н. «Sapiens + Нomo Deus + 21 урок для XXI века». Он хорош и по содержанию и по внешнему виду. Читать такой набор получатель подарка будет долго, а значит и вспоминать вас столько же.

Цена: 2 300 руб.

Где выгодно купить: Яндекс Маркет

Умная колонка Яндекс Станция

Снова рекомендуем к приобретению умную колонку из серии Яндекс Станция. Она станет отличным подарком для любого возраста и в любой дом.

Детям расскажет сказку, а взрослым включит музыку на вечеринке или станет отличным будильником. На этом её функции не заканчиваются. Колонка может служить хабом умного дома, а вам будет достаточно отдавать ей команды. Встроенный голосовой помощник с искусственным интеллектом Алиса, всегда найдёт ответ на нужный вопрос.

На выбор сейчас доступны две актуальные версии: компактная «Яндекс Станции Мини 2» и более серьёзная «Яндекс Станции 2». Почитайте обзор на каждую и выбирайте, какая больше подойдет.

Цена: 5 900 руб. (Яндекс Станция Мини 2), 16 900 руб. (Яндекс Станция 2)

Где выгодно купить: Яндекс Маркет (Яндекс Станция Мини 2), Яндекс Маркет (Яндекс Станция 2)