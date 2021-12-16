Что подарить на новый год? 7 лучших подарков

Каждый год все мы ломаем головы над главным вопросом декабря: «что можно подарить на новый год?». Думаем, размышляем, гуглим и откладываем мысли на последнюю неделю месяца.

Поэтому каждый год редакция The GEEK составляет подборки из реально классных вещей — таких, которые действительно пробовали и после все однозначно согласились, что вещь крутая.

Веб-камера Logitech C920

Веб-камера от Logitech C920 может стать отличным помощником во время общения с родственниками или ведения деловых переговоров. Logitech вообще славится своими качественными устройствами, достаточно вспомнить их «вечные» мышки и взглянуть на недавние новинки. Камеры тоже не являются исключением, и вот эта одна из них.

Камера Logitech C920 обладает четким и детализированным изображением в формате Full HD с разрешением 1080p, а также качественным звуком. Её отличительной особенностью являются пять стеклянных линз на объективе с полем обзора 78° и функция автоматической коррекции освещенности в формате HD. Встроенные два микрофона обеспечат кристально чистый звук, а плавная система автофокусировки даст возможность транслировать видео в высоком разрешении без потери качества.

Logitech C920 подойдёт в качестве подарка тем, кому важно создавать качественную трансляцию. Она отлично пригодится для семейного и делового общения, а также для стриминга.

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Воздухоочиститель TCL Breeva A2

Полезным и приятным подарком для всех послужит очиститель воздуха TCL Breeva A2 с многоступенчатой системой фильтрации. Воздухоочиститель всегда будет актуальной вещью, учитывая количество грязи и пыли которое каждый день проникает в дом.

У него сменные гипоаллергенные фильтры HEPA 13, способные удерживать 99,97% пыли, что делает воздух в комнате значительно чище. Система двойных лазерных сенсоров для определения микроскопических частиц помогает очищать воздух даже от сигаретного дыма и запахов животных. Воздухоочиститель поглощает даже мелкие частицы, тем самым очищая воздух от микробов. Модель очистит воздух в комнате до 17 квадратных метров за 12 минут и в комнате до 42 метров за 30 минут.

Помимо своих основных функций TCL Breeva A2 совмещает в себе функции увлажнителя. А это, как оказалось, вещь без которой не может обойтись ни один дом. Устройство не только очистит воздух, но и создаст климат в помещении, а также избавит кожу от сухости. Это особенно важно в отопительный сезон. Поэтому TCL Breeva A2 будет максимально рациональным подарком: полезный, качественный и симпатичный. Мамам, папам, бабушкам, а еще лучше самому себе — воздухоочиститель прослужит долгую и нужную службу.

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Камеры видеонаблюдения EZVIZ

Для практичных и рациональных людей отличным подарком будет камера EZVIZ. Пока что, мы не нашли человека, который не нашел бы куда установить камеру наблюдения — офис, квартира, дача, подъезд, склад и многие другие места применения. Но обычно, этот человек в попытке сэкономить заказывает самую дешевую камеру с Алика, которая не решает поставленных задач, а записывает только «мыльные кадры». Поэтому в качестве основательного подарка рекомендуем сразу две камеры: EZVIZ C6W и EZVIZ C3X.

EZVIZ C6W – симпатичная домашняя камера, которая будет выполнять свою функцию на 110% и выше. Начнём с того, что она записывает видео в ультра-высоком разрешении с панорамным обзором на 360° и при этом сохраняет яркие цвета. При активации функции слежения, камера будет автоматически увеличивать изображение в 4 раза, чтобы детально рассмотреть движущийся объект.

Например, такую камеру можно установить дома и следить за домашними питомцами через смартфон в дальней поездке, а при нахождении дома, активировать режим «приватность» и объектив моментально отключится.

Другая модель – уличная камера EZVIZ C3X. Выдержит суровую погоду и будет транслировать качественное изображение благодаря двойным объективам. Фирменная технология выдаёт отличную картинку даже в ночное время суток, а при необходимости можно активировать встроенные светодиоды.

Ещё одной фишкой является встроенная модель искусственного интеллекта. Она в режиме реального времени будет обнаруживать людей и транспортные средства. Все уведомления и записи будут приходить прямиком в смартфон.

С такими камерами про мыльную съёмку и пиксельную угадайку можно забыть – спасибо качественной оптике и профессиональному софту.

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Камера моментальной печати Instax Mini 11

Универсальный и беспроигрышный подарок на любой праздник. Последние пару лет популярность камер моментальной печати значительно выросла, поэтому с таким подарком вы точно не прогадаете.

Instax Mini 11 — универсальная по дизайну, пользованию и бюджету модель. Это последняя версия в этой линейке, поэтому качество печати у нее отличное. Для путешествий, прогулок и вечеринок — самое то. В ассортименте есть пять оттенков: нежная лаванда, голубое небо, розовый рассвет, насыщенный графитовый и белый лед.

Вот только представьте: получатель подарка разворачивает эстетичный и миниатюрный аппарат и сразу делает новогодние снимки. Возможно, и вам достанется парочка кадров на память.

Если хотите узнать больше перед покупкой, то можете прочитать у нас обзор Instax Mini 11.

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Беспроводные наушники Sudio Nio

Беспроводные наушники — желанный и нужный подарок для любого пола и возраста. Особенно, хорошо, когда они совмещают в себе адекватную цену и хороший звук. Рекомендуем присмотреться к интересным наушникам Sudio Nio. Сразу стоит отметить, что в них нет шумоподавления и прочих модных вещей, которые не всем и нужны. Компенсируется всё качественным звуком, мощным басом и комфортной посадкой. Сам бренд Sudio не китайский «ноунейм», а проверенный европеец из Швеции.

True Wireless Sudio Nio – компактные и лёгкие наушники, которые обещают до 20 часов работы. В комплекте идут накладные накладки четырёх размеров, это позволит подобрать каждому вариант «под себя». Наушники можно использовать и в качестве гарнитуры, в них есть технология активного двойного микрофона, которая отсекает посторонние шумы, тем самым делает речь чистой и чёткой при общении.

На выбор большая палитра цветов. Начиная от классического чёрного и заканчивая нестандартным бирюзовым. В общем, качественно, симпатично и недорого. Берем.

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Игровая гарнитура SteelSeries Arctis Prime

Arctis Prime – именно та игровая гарнитура с продуманным внешним видом и премиальными компонентами. Стоит отметить, что в первую очередь устройства из серии Prime рассчитаны на продвинутых игроков и участников киберспортивных соревнований. Хотя никто не запрещает наслаждаться профессиональной игровой гарнитурой обычным игрокам. Поэтому она может по-настоящему порадовать любителя компьютерных игр.

Отдельно выделим то, что производитель основательно подходит к созданию своего продукта. В Arctis Prime встроен двунаправленный микрофон, который сделан по аналогии с устройствами, используемыми в авиации. Встроенные динамика оснащены магнитами высокой мощности и воспроизводят кристально чистый звук с частотой до 40 000 Гц, что в два раза больше диапазона обычных гарнитур.

Гарнитура имеет легкую и прочную стальную конструкцию, шумоизолирующие амбушюры, выдвижной микрофон с функцией шумоподавления, сертифицированный Discord и регуляторы громкости с возможностью отключения звука на гарнитуре. В устройстве есть съемный кабель 3,5 мм совместимый с ПК, PlayStation, Xbox и Switch. Гарнитура, несомненно, радует качеством, приятной ценой и окажется приятным подарком под ёлкой.

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Настольные игры от Hobby World

Крутой и универсальный подарок, ведь хороших настолок много не бывает. Опять же, впереди будет десять новогодних выходных — классно собрать компанию друзей и переругаться со всеми, когда кто-то нарушит правила игры (все же так делают?). Ладно, мы шутим.

У Hobby World есть большой выбор настольных игр для праздников и обычных дней, для больших компаний и микро-групп. Советуем обратить внимание на «Лигу детективов» и «Свинтуса». Первая — своеобразная мафия с более интересными условиями, вторая — классика, которая никого не оставит равнодушным. Еще больше игр тут.

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Мы постарались собрать максимально полезные и интересные подарки, которые подойдут для любого возраста и рода деятельности. Покупайте, дарите и радуйте своих близких!