Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Получить на Новый год гаджеты и технику хотят 63% россиян, выяснила исследовательская компания «МП Аналитика», опросив две тысячи городских жителей в возрасте от 14 до 50 лет.

В рейтинг самых ожидаемых новогодних подарков также вошли: одежда и аксессуары (45%), ювелирные украшения (44%), подарочные сертификаты (43%), косметика и парфюмерия (40%) и алкоголь (20%).

В этом году наблюдается сдвиг в категории электроники. Помимо традиционно популярных смартфонов (38%), увеличился спрос на умные устройства, такие как умные колонки (30%) и смарт-часы (24%). Среди конкретных моделей колонок предпочтения распределяются следующим образом: Яндекс Станция (26%), VK Капсула (12%) и Sber-колонка (9%).

Желания не ограничиваются электронными и умными устройствами. К примеру, 22% опрошенных мечтают о новом пылесосе, 16% — об увлажнителе воздуха, 14% — о микроволновой печи. Популярны также электронные зубные щетки, фены, стайлеры и массажеры для тела (по 12% каждый).

Для детей родители выбирают более скромные подарки. 52% родителей считают, что их дети будут рады умной колонке, 38% — наушникам, 36% — конструктору. Также популярными подарками для детей являются велосипеды, наборы конфет, мягкие игрушки, одежда и обувь, а также электронные и бумажные книги.