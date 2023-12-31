С Новым 2024 годом!

Редакция The GEEK поздравляет вас с Новым годом!

Уходящий 2023 год принёс множество интересных новинок. Мы увидели долгожданный iPhone с разъемом Type-C, мощные смартфоны от HUAWEI на собственных процессорах, любопытные раскладные устройства от OPPO, а также новую операционную систему от Xiaomi. Конечно, не обошлось и без скандалов – они всегда присутствуют, но сегодня не о них.

Пусть 2024 станет для вас годом новых вершин, ярких идей и невероятных открытий. Пожелания здоровья, счастья и любви прилагаются – пусть они наполнят ваш новый год вместе с технологическими новинками и яркими событиями! Мы в свою очередь, обещаем продолжать радовать вас самыми интересными новостями и статьями.

С Новым годом, дорогие читатели. Спасибо, что вы с нами!