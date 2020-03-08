Подарки, которые оценят на 8 марта

Собрали девушек нашей редакции и спросили, что же такого они хотели бы получить в рамках Международного женского дня. Они начали с банального — косметика/украшения/цветы. Потом подумали еще раз и составили список поинтереснее.
Набор Fujifilm Instax mini 9
Идеальный подарок не только на 8 марта, но и на другие праздники. У Fujifilm есть специальный набор, который включает в себя саму камеру моментальной печати Instax mini 9, набор картриджей и альбом/чехол в зависимости от коробки.
Возрастных ограничений у этой камеры нет — от девочки до бабушки. Радость от такого подарка гарантирована. Купить или заказать можно на многих онлайн-площадках и розничных магазинах.
Сколько стоит: 5 790 руб.
Где купить: Связной, М.Видео
Смарт-огород iGarden
Смарт-огород это вообще разработка века. Стереотипы про возраст сразу отбросьте в сторону — у нас много 20-летних друзей, которые все чаще заглядывают в раздел “Сад и Огород” в Ашане.
Только представьте, свежая мята или базилик, или даже клубничка прямо с подоконника. Не надо ехать на дачу (а для начало покупать ее), не надо портить маникюр в грязи — в этом этом устройстве все предусмотрели за вас. iGarden оснастили специальными LED-датчиками, которые создают специальные условия для растений. Кстати посадки нужно только поливать, смарт-огород исключил землю из этой цепочки.
Сколько стоит: 5 900 руб.
Где купить: Беру
Док-станция с беспроводной зарядкой Zens
Для практичных и современных подарите док-станцию с беспроводной зарядкой для айфона. Такая вещь пригодится и дома и в офисе. Док-станция Zens не поцарапает корпус новенького айфона и не расшатает его разъём. К тому же, у этой зарядки есть дополнительный порт USB, который позволит заряжать сразу два гаджета одновременно.
Док-станция держит смартфон в вертикальном положении — все уведомления, звонки и смс будут видны с возможностью управлять ими. Алюминий и силикон делает своё дело — выглядит дорого, богато и красиво на любом столе. Согласитесь, гораздо лучше, чем вечно болтающийся провод на столе.
Сколько стоит: 5 590 руб.
Где купить: iCases
Кастомные AirPods
Если с наличием наушников у девушки все в порядке, тогда купите ей кастомизированный вариант AirPods, которые будут выделять её среди массы обычных белых наушников. Белые AirPods они у всех, а вот кастом — вещь редкая и симпатичная.
Массажер для лица или тела
Сейчас популярность набирают нефритовые массажеры. Можно опередить тренды, не дожидаясь пока все бьюти-блогеры начнут рекламировать эти массажеры за миллионы миллиардов, и купить его где-нибудь на Ozon. Приятная и полезная штука для девушек, которые следят за своей внешностью (а какие не следят?).
Также можно приобрести в подарок массажер для тела. У них большой набор функций и стильный дизайн. Не спешите с выводами, приписывая такой подарок женщинам далеко за 30. Массажер оказывает профилактический и расслабляющий эффект, поэтому пригодится в любом доме. Предупреждаем: возможен будущий кэшбек в виде тестового массажа этой штукой.
Сколько стоит: 5 490 руб.
Где купить: Ozon
Часы для фитнеса Amazfit Bip
Фитнес-клубы в наше время по популярности догоняют МакДональдс и БургерКинг. Если получатель подарка занимается любым видом спорта, подарите ей фитнес-браслет Amazfit. Устройство отслеживает активность, потраченные калории, качество сна и многие другие показатели. И полезно и недорого.
Сколько стоит: 5 290 руб.
Где купить: Связной, Mi shop
Комплект из 2 книг: Sapiens и Нomo Deus
Книга по сей день остается лучшим подарком, а ценники на некоторые издания как раз переводят их в этот сегмент. Купите какой-нибудь большой и красивый томик в зависимости от предпочтений девушки.
Например, бесконечно советую трилогию Sapiens от Юваля Ной Харри. Подойдет и Фредерик Бакман с его “Вторая жизнь Уве” и двумя другими книгами этой серии. В общем, в этом поле есть где разгуляться. Опирайтесь на интересы и предпочтения получателя подарка.
Сколько стоит: 1 089 руб.
Где купить: Читай Город
Олдскульные часы CASIO
Сейчас бушует мода на олдскульные вещи. Дизайн наручных часов Casio как раз из таких. Если девушка за классику и не видит толку от умных часов или ей надоело их вечно заряжать, подарите ей обычные. Они, кстати, унисекс — можно будет потом носить самому.
Главное (по твердому завету наших девушек из редакции), возьмите за часы символическую монетку. Говорят, плохая примета — к расставанию.
Сколько стоит: от 1 890 руб.
Где купить: Lamoda, Беру
КомментарииНашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter