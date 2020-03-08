Подарки, которые оценят на 8 марта

Собрали девушек нашей редакции и спросили, что же такого они хотели бы получить в рамках Международного женского дня. Они начали с банального — косметика/украшения/цветы. Потом подумали еще раз и составили список поинтереснее.

Набор Fujifilm Instax mini 9

Идеальный подарок не только на 8 марта, но и на другие праздники. У Fujifilm есть специальный набор, который включает в себя саму камеру моментальной печати Instax mini 9, набор картриджей и альбом/чехол в зависимости от коробки.

Возрастных ограничений у этой камеры нет — от девочки до бабушки. Радость от такого подарка гарантирована. Купить или заказать можно на многих онлайн-площадках и розничных магазинах.

Сколько стоит: 5 790 руб.

Где купить: Связной, М.Видео

Смарт-огород iGarden

Смарт-огород это вообще разработка века. Стереотипы про возраст сразу отбросьте в сторону — у нас много 20-летних друзей, которые все чаще заглядывают в раздел “Сад и Огород” в Ашане.

Только представьте, свежая мята или базилик, или даже клубничка прямо с подоконника. Не надо ехать на дачу (а для начало покупать ее), не надо портить маникюр в грязи — в этом этом устройстве все предусмотрели за вас. iGarden оснастили специальными LED-датчиками, которые создают специальные условия для растений. Кстати посадки нужно только поливать, смарт-огород исключил землю из этой цепочки.

Сколько стоит: 5 900 руб.

Где купить: Беру

Док-станция с беспроводной зарядкой Zens

Для практичных и современных подарите док-станцию с беспроводной зарядкой для айфона. Такая вещь пригодится и дома и в офисе. Док-станция Zens не поцарапает корпус новенького айфона и не расшатает его разъём. К тому же, у этой зарядки есть дополнительный порт USB, который позволит заряжать сразу два гаджета одновременно.

Док-станция держит смартфон в вертикальном положении — все уведомления, звонки и смс будут видны с возможностью управлять ими. Алюминий и силикон делает своё дело — выглядит дорого, богато и красиво на любом столе. Согласитесь, гораздо лучше, чем вечно болтающийся провод на столе.

Сколько стоит: 5 590 руб.

Где купить: iCases

Кастомные AirPods

Если с наличием наушников у девушки все в порядке, тогда купите ей кастомизированный вариант AirPods, которые будут выделять её среди массы обычных белых наушников. Белые AirPods они у всех, а вот кастом — вещь редкая и симпатичная.

Массажер для лица или тела

Сейчас популярность набирают нефритовые массажеры. Можно опередить тренды, не дожидаясь пока все бьюти-блогеры начнут рекламировать эти массажеры за миллионы миллиардов, и купить его где-нибудь на Ozon. Приятная и полезная штука для девушек, которые следят за своей внешностью (а какие не следят?).

Также можно приобрести в подарок массажер для тела. У них большой набор функций и стильный дизайн. Не спешите с выводами, приписывая такой подарок женщинам далеко за 30. Массажер оказывает профилактический и расслабляющий эффект, поэтому пригодится в любом доме. Предупреждаем: возможен будущий кэшбек в виде тестового массажа этой штукой.

Сколько стоит: 5 490 руб.

Где купить: Ozon

Часы для фитнеса Amazfit Bip

Фитнес-клубы в наше время по популярности догоняют МакДональдс и БургерКинг. Если получатель подарка занимается любым видом спорта, подарите ей фитнес-браслет Amazfit. Устройство отслеживает активность, потраченные калории, качество сна и многие другие показатели. И полезно и недорого.

Сколько стоит: 5 290 руб.

Где купить: Связной, Mi shop

Комплект из 2 книг: Sapiens и Нomo Deus

Книга по сей день остается лучшим подарком, а ценники на некоторые издания как раз переводят их в этот сегмент. Купите какой-нибудь большой и красивый томик в зависимости от предпочтений девушки.

Например, бесконечно советую трилогию Sapiens от Юваля Ной Харри. Подойдет и Фредерик Бакман с его “Вторая жизнь Уве” и двумя другими книгами этой серии. В общем, в этом поле есть где разгуляться. Опирайтесь на интересы и предпочтения получателя подарка.

Сколько стоит: 1 089 руб.

Где купить: Читай Город

Олдскульные часы CASIO

Сейчас бушует мода на олдскульные вещи. Дизайн наручных часов Casio как раз из таких. Если девушка за классику и не видит толку от умных часов или ей надоело их вечно заряжать, подарите ей обычные. Они, кстати, унисекс — можно будет потом носить самому.

Главное (по твердому завету наших девушек из редакции), возьмите за часы символическую монетку. Говорят, плохая примета — к расставанию.

Сколько стоит: от 1 890 руб.

Где купить: Lamoda, Беру