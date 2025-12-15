На главной странице Яндекса запустили очередную цифровую новогоднюю ёлку

В этом году проект дополнили возможностью создавать и анимировать виртуальные игрушки с помощью Алисы AI. Пользователи могут генерировать украшения по текстовому описанию. Нейросеть формирует изображение игрушки, после чего её можно «оживить» — система случайным образом добавляет анимацию. Как именно будет двигаться объект, заранее неизвестно.

Проект продолжает серию ежегодных интерактивных ёлок Яндекса. Текущая версия стала третьей по счёту и первой, где задействована генерация и анимация контента через ИИ. Для участия требуется авторизация в аккаунте Яндекса, отдельные навыки работы с нейросетями не нужны.

Игрушки оформлены в разных стилях, отсылающих к художественным направлениям и эпохам. На ёлку можно добавлять неограниченное количество украшений, однако в личной коллекции сохраняется по одному объекту каждого стиля. При сборе полной коллекции появляется возможность создать тематическую видеооткрытку.

Проект доступен на главной странице Яндекса и в поисковом приложении компании. Цифровая ёлка будет отображаться на главной странице до конца новогодних праздников.