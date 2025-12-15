На главной странице Яндекса запустили очередную цифровую новогоднюю ёлку | The GEEK
На главной странице Яндекса запустили очередную цифровую новогоднюю ёлку

Алиса AI появилась в интерактивной новогодней ёлке на главной странице Яндекса.
Редакция The GEEK сегодня в 14:40

В этом году проект дополнили возможностью создавать и анимировать виртуальные игрушки с помощью Алисы AI. Пользователи могут генерировать украшения по текстовому описанию. Нейросеть формирует изображение игрушки, после чего её можно «оживить» — система случайным образом добавляет анимацию. Как именно будет двигаться объект, заранее неизвестно.

Проект продолжает серию ежегодных интерактивных ёлок Яндекса. Текущая версия стала третьей по счёту и первой, где задействована генерация и анимация контента через ИИ. Для участия требуется авторизация в аккаунте Яндекса, отдельные навыки работы с нейросетями не нужны.

Игрушки оформлены в разных стилях, отсылающих к художественным направлениям и эпохам. На ёлку можно добавлять неограниченное количество украшений, однако в личной коллекции сохраняется по одному объекту каждого стиля. При сборе полной коллекции появляется возможность создать тематическую видеооткрытку.

На главной странице Яндекса запустили очередную цифровую новогоднюю ёлку

Проект доступен на главной странице Яндекса и в поисковом приложении компании. Цифровая ёлка будет отображаться на главной странице до конца новогодних праздников.

