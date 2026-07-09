AirPods с «глазами для Siri» задерживаются до 2027 года
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AirPods с «глазами для Siri» задерживаются до 2027 года

Ранее наушники ожидались в 2026, но сроки сдвинулись из-за задержек Apple Intelligence и новой Siri.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 07:30
AirPods с «глазами для Siri» задерживаются до 2027 года

Apple продолжает разрабатывать AirPods со встроенными камерами, но ждать их в ближайшее время не стоит. По данным Bloomberg, релиз аксессуара сдвинулся на конец 2027 года из-за задержек Apple Intelligence и новой Siri.

Камеры в таких AirPods нужны не для фото и видео. Они должны работать как «глаза» для Siri: распознавать окружение пользователя и помогать ассистенту отвечать с учётом контекста.

Например, пользователь сможет посмотреть на продукты и спросить, что приготовить на ужин, или получить информацию о составе и питательной ценности. Также такие AirPods могут работать вместе с «Картами», «Напоминаниями» и другими приложениями iPhone.

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По слухам, AirPods с камерами получат более длинные ножки, чтобы внутри хватило места для сенсоров. Также у них будет индикатор, который включается при сборе визуальных данных.

Обычные AirPods 4, AirPods Pro 3 и AirPods Max 2 пока остаются актуальными. Надёжных данных о скором обновлении этих моделей нет.

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