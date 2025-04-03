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Каналы viju TV1000 отключили на двух крупных платформах

Конец эфира.
Фото аватара
Валентин Снежин 3 апреля 2025 в 23:17

С 1 апреля 2025 года пользователи онлайн-кинотеатров «КиноПоиск» и KION (МТС) лишились доступа к телеканалам семейства viju, включая TV1000, TV1000 action и другие.

Как сообщили The GEEK представители viju, причиной стало завершение договорных отношений с платформами. Соглашение с «КиноПоиском» истекло 31 марта, а МТС принял решение не продлевать контракт.

При этом вещание продолжается в других онлайн-сервисах, а также на официальном сайте viju.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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