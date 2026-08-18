Apple случайно показала AirPods с камерами до анонса
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Apple случайно показала AirPods с камерами до анонса

Наушники смогут распознавать предметы и отвечать на вопросы о них.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:22
Apple случайно показала AirPods с камерами до анонса

В свежей бета-версии macOS Tahoe нашли ролик с демонстрацией еще не представленных AirPods со встроенными камерами.

Судя по видео, камеры нужны не для съемки, а для работы визуального ИИ. В одном из сценариев пользователь смотрит на книгу и просит наушники запомнить ее название, чтобы вернуться к ней позже.

Идея в том, что AirPods смогут распознавать объекты вокруг владельца и передавать контекст ассистенту. После этого Siri сможет отвечать на вопросы о том, что находится перед пользователем, сохранять информацию и выполнять связанные команды.

По слухам, камеры разместят в ножках наушников. Также Apple тестирует световой индикатор, который будет показывать, когда визуальные функции активны.

Сроки выхода пока не подтверждены. Ранее появлялась информация о возможной презентации в сентябре вместе с новыми iPhone, но были и сообщения о переносе релиза на более поздний срок.

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