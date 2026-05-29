Инсайдер показал iPhone 18 Pro во всех цветах

Инсайдер Сонни Диксон опубликовал фотографии макетов iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max во всех ожидаемых цветах.

Судя по изображениям, Apple может отказаться от оранжевой расцветки, которая стала одним из самых заметных вариантов iPhone 17 Pro. Её место, по слухам, займёт новый тёмно-вишнёвый цвет, который в сети называют Dark Cherry.

Также в линейку могут вернуться полностью чёрный и светло-голубой варианты. Последний визуально напоминает Sierra Blue из серии iPhone 13 Pro.

Макеты также подтверждают слухи о немного более толстом корпусе новых Pro-моделей. Возможные причины — увеличенный блок камер и более ёмкий аккумулятор.

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в сентябре 2026 года. При этом базовый iPhone 18, по слухам, может выйти позже — весной 2027 года.

Вместе с новыми Pro-моделями Apple также может показать первый складной iPhone Ultra.

