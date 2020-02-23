Для дома и офиса: 10 настольных игр для небольшой компании

Что делать, если хочется классно провести время, но нет возможности собраться большой компанией? Отличным вариантом будет сыграть в настольные игры, которые подходят для небольшой компании.

Совместно с издательством Hobby World мы подготовили для вас подборку игр, которые идеально подходят для 2-3х человек.

Взрывные котята

Эта игра покорит вас благодаря уморительным иллюстрациям, элементарным правилам и динамичности партий. В игровой колоде скрываются взрывные котята. Кто такого вытянет, тот выбывает из игры до конца раунда. Чтобы этого не допустить, выкладывайте карты, которые позволят пропустить ход, посмотреть верхние карты колоды, взять карточки у соседей или даже отвлечь котят, чтобы избежать «ба-баха».

Количество игроков: 2-5

Возраст: 10+

Смотреть наличие

Small World

Это одна из самых известных настольных игр в мире. Отличное сочетание серьёзной механики с озорным подходом к сеттингу и жанру стратегических игр. Возьмите бразды правления сказочными персонажами и постарайтесь с ними захватить мир. К вашим услугам неприступные крепости и боевые драконы, пещеры троллей и норы полуросликов — чтобы основать могучую империю любые средства хороши. А когда ваша цивилизация разрастётся и придёт в упадок, смело возглавьте новую — и приведите её к победе.

Количество игроков: 2-5

Возраст: 8+

Смотреть наличие

Cutterland

В Cutterland предстоит вооружиться ножницами и соревноваться в проектировании сказочных земель. Разрезайте карты ножницами, распределяйте фрагменты местности между игроками и получайте победные очки за расселение монстров. Побеждает игрок, чья страна окажется самой интересной для приключенцев. Но вот подвох – тот, кто делит лист на кусочки, не выбирает, какой достанется ему, а берёт себе последний оставшийся. Придётся хорошенько помозговать, чтобы вам достался лакомый кусочек.

Количество игроков: 2-4

Возраст: 10+

Смотреть наличие

Каркассон

Войдите в роль средневекового французского феодала. «Каркассон» — настоящий шедевр в мире настольных игр, уже многие годы объединяющий за столами людей всех возрастов по всему миру. Игра начинается с одного единственного квадрата стартовых земель замка. Игроки по очереди будут выкладывать другие квадраты земель и выставлять на них своих подданных. А они помогут вам расширить своё влияние и получить победные очки.

Количество игроков: 2-5

Возраст: 7+

Смотреть наличие

Соображарий

Словесные игры очень популярны. «Соображарий» – веселая и быстрая игра на сообразительность. Каждый ход вы будете тянуть из колоды карты букв и категорий — а потом проявлять чудеса реакции, пытаясь первым вспомнить подходящее слово. Чтобы победить в этой игре, не обязательно быть самым эрудированным — нужно просто быстрее всех соображать.

Количество игроков: 2-10

Возраст: 7+

Смотреть наличие

Хадара

«Хадара» — настольная игра о создании новой истории. Увлекательная гонка цивилизаций, в которой простые правила хода сочетаются с богатыми стратегическими и тактическими возможностями. Вы будете управлять развитием собственного государства, выбирая для неё выдающихся личностей. Только вам решать, какой она останется в памяти потомков: царством отважных воинов, оплотом культуры или сильной торговой державой. Эта игра прекрасно подойдёт как новичкам, так и опытным поклонникам игр европейской школы.

Количество игроков: 2-5

Возраст: 10+

Смотреть наличие

Гравити Фолз

«Гравити Фолз» — кооперативная настольная игра по мотивам одноименного популярного мультфильма от компании Disney. Вам предстоит погрузиться в атмосферу мультика, сплотить жителей городка и победить всех монстров. Время дорого — каждый ход настраивает соседей против вас. Если вы не поторопитесь, терпение жителей иссякнет, и брату с сестрой придётся вернуться домой на автобусе.

Количество игроков: 1-5

Возраст: 8+

Смотреть наличие

Голливуд: Режиссерская версия

Почувствуйте себя в роли боссов крупной киностудии. Вам предстоит набрать команду из режиссёров, сценаристов, актёров, актрис и других профессионалов и выпустить шедевр, который соберёт миллионы. Снимайте фильмы, которые соберут наибольшую кассу и получат престижную премию «Фильм года».

Количество игроков: 2-5

Возраст: 10+

Смотреть наличие

Крагморта

Это невероятно смешная игра, у которой очень простые правила и затягивающий игровой процесс. По игровому полю-библиотеке бродят слуги великого мага, надеясь добраться до стола Мортиса и стащить какую-нибудь книгу, думая, что она прибавит им мозгов. Но если попасться на глаза хозяину или просто угодить в одну из магических ловушек, возмездия не избежать — проклянут на месте.

Карточки содержат разные забавные наказания: до конца игры говорить исключительно сквозь зубы, или держать карточку с наказанием подбородком, или все время стоять на одной ноге – все наказания будут в этом же духе.

Количество игроков: 2-8

Возраст: 8+

Смотреть наличие

Мстители: Война бесконечности

Настольная игра по мотивам одноименного мирового блокбастера. Каждый участник берёт под управление двух персонажей, с которыми будет путешествовать по Вселенной. С каждым ходом вы будете открывать новые клетки игрового поля: вам встретятся неизведанные планеты, космические корабли, поля сражений, ловушки, артефакты и, конечно, супергерои MARVEL.

Количество игроков: 2-5

Возраст: 10+

Смотреть наличие

Настольные игры отличное решение весело провести время в небольшой компании знакомых и друзей. Ведь играть можно не только дома, но и устраивать корпоративные игровые вечера, знаем не понаслышке.