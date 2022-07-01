День рождения Hobby World: 6 культовых настольных игр для всех и каждого

Про настольные игры от российского издательства Hobby World мы писали уже не раз, в основном, мы их хвалим, потому что есть за что. В этот раз особенный повод — у компании день рождения. Поэтому собрали список самых интересных и популярных настольных игр для любых компаний и случаев.

Сразу отметим, что в этой подборке, игры с максимально простыми и быстро запоминаемыми правилами. Одна тестовая партия и сразу удается вникнуть в суть. Наверное, поэтому они и стали хитами. Смотрим.

Каркассон

Каркассон весь мир полюбил за простые правила и разнообразие партий. В этой игре общая карта средневекового княжества разделена на маленькие карточки. Здесь есть пастбища, городские стены, дороги и прочие ландшафты. Участникам по ходу нужно не нарушать его, а выстраивать свои объекты и целостность картинки.

Уже в первой партии становится понятно, что можно играть двумя стратегиями: тихо-молча выстраивать свои здания и приближаться к победе или портить всем их «картину мира». Попробуйте и так и так — затягивает.

Всего в игре могут принять участие от двух до пяти человек. Для каждого в комплекте идет приятная цветная фигурка.

Количество игроков: 2-5

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Катан

Колонизаторы еще одна классика среди настольных игр. Здесь участникам нужно добывать ресурсы, прокладывать дороги и основывать поселения на острове посреди океана. Дружелюбный и оригинальный процесс, простые правила и бесконечная реиграбельность сделали эту игру настоящим хитом.

У Катан огромное количество наград и номинаций, а локализована она более чем на десяти языках. Однозначно советуем всем для приятного семейного или дружеского вечера.

Количество игроков: 3-4

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Ужас Аркхэма

Из названия сразу становится ясно, что от игры веет мистикой. Если хочется что-то расследовать и пощекотать свою фантазию, то Ужас Аркхэма точно для вас. Здесь игроков ждет знакомство с миром оккультизма, древних богов, тайн и внутренние демоны из прошлого.

В начале игроки выбирают себе персонажа-сыщика. Каждому из них приписаны свои персональные характеристики и преимущества. В ходе игрового процесса находятся взаимосвязанные между собой сценарии, сыщики оказываются в разных локациях, ищут улики и борются с проклятиями. Чем дальше вы проходите, тем больше шансы потерять рассудок — за состоянием своего персонажа нужно следить.

Ужас Аркхэма рассчитана на одного-двух игроков, но есть версии для троих-четверых. Советуем присмотреться к ней, она точно добавляет новых эмоций и разнообразия в жизнь всем любителям настолок.

Количество игроков: 1-2

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Мачи Каро

Мачи Каро является абсолютным хитом в Японии и не менее популярна в России. У этой игры очень лаконичный дизайн и уютный посыл.

В Мачи Каро каждый игрок становится мэром города, он начинает его отстраивать и облагораживать. Вначале всем выдается по 6 стартовых карт, две – обычные постройки, а четыре – достопримечательности, которые ещё предстоит установить + 3 монетки. Это и есть небольшой городок каждого игрока, предстоящий постепенно развивать.

Процесс игры так и хочется растянуть, чтобы просто насладиться моментом. Эта настолка максимально заряжена на уют, а значит никто ни с кем не переругается.

Игра рассчитана до 6 игроков. Кстати, ее удобно брать в поездки из-за размера бокса и небольших карточек. Точно сможет поднять настроение в путешествии, в дороге или дома за чашечкой чая.

Количество игроков: 2-5

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Тикет ту райд

Ticket to ride — настоящая классика, которая понравится, без преувеличения, всем. Она безусловный фаворит всей редакции The GEEK. Впервые мы сели в нее играть пятничным вечером и просидели до трех утра.

Правила просты: есть игровое поле, фигуры вагончиков и маршруты. Каждому игроку нужно построить свою железную дорогу, набрать больше баллов и испортить всю картину другим игрокам (шутка, но с долей правды).

У Ticket to Ride есть несколько версий: Европа, Америка, Северные страны, для детей и другие. Самая культовая, как раз Европа. Начните с нее, а дальше дарите друзьям игру с другими странами.

Количество игроков: 2-5

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Манчкин

Любителям забавных и смешных настолок стоит обратить внимание на Манчкин. Она является сатирой на все ролевые игры. В ней даже карточки нарисованы в карикатурном виде.

Главная цель — достигнуть 10 уровня и высшей характеристики персонажа. Игроки-Манчкины перемещаются в подземелье, достают чудовищ и иного получают за это сокровища. Есть даже бои, в которых победа зависит от уровня и бонусов/штрафов от шмоток, класса, расы и проклятий. Звучит, забавно, согласны, но в этом вся и суть.

Играть в Манчкин можно от двух до шести человек с хорошим чувством юмора. Настолка очень располагает к себе своей шутливостью, поэтому точно пригодится молодежным компаниям.

Количество игроков: 2-5

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Еще стоит упомянуть, что все эти настолки являются качественными изданиями. Такие приятно держать в руках, распаковывать, дарить и пользоваться годами. Поля, карты, фигурки и прочая атрибутика не приходит в негодность спустя какие-то смешные сроки. Даже сами коробки не теряют цветы, а это, согласитесь, сильно влияет на общее впечатление.

В общем, Hobby World, с днем рождения!

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