Hobby World анонсировала первую в мире настольную игру созданную при помощи нейросети

Издательство Hobby World анонсировала игру «Я не человек» — это первая в мире настольная игра, все иллюстрации для которой сгенерированы нейросетью.

Игра представляет собой простую и веселую «настолку», в которую можно сыграть на вечеринке с друзьями или в небольшом семейном кругу. Все участники примеряют на себя роль робота, кроме одного — он тайно остается человеком и пытается обмануть остальных. Всем игрокам будет загадано одно из нескольких изображений, которые нарисовали их собратья-«роботы». Человеку придется доказать, что его вид может составить конкуренцию машинам, и вычислить картинку, пока его не разоблачили. Кроме понятной механики, игра примечательна своей концепцией и уникальными иллюстрациями.

Создатели сделали ставку на новый игровой опыт и предлагают участникам взглянуть на историю взаимоотношения людей и машин с обратной стороны.

В издательстве отмечают, что цель этого проекта — предсказать и показать, как будут оформляться настольные игры в скором будущем, и любой может стать свидетелем нового этапа развития рынка.

Как отмечают авторы, все игроки «Я не человек» увидят, на что способны современные технологии и какие необычные картины самых разных стилей получается создать с помощью нейросети. Конечно, без участия человека оформление всё ещё не обходится: нужно придумывать запросы для генерации и ретушировать незначительные дефекты. Однако недалек тот момент, когда алгоритмы будут целиком делать игры без участия людей.

Релиз настольной игры «Я не человек» запланирован на конец октября.

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