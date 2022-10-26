6 настольных игр для Хэллоуина, которые стоит приобрести уже сейчас

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Ужас Аркхэма. Карточная игра
Это атмосферная кооперативная карточная игра в сеттинге мифов Лавкрафта, в которой сыщики познакомятся с миром оккультизма, древних богов и тайн, порталами и измерениями, а также будут бороться с внутренними демонами из своего прошлого.
В ней каждый игрок — сыщик. Он собирает колоду, опираясь на способности своего персонажа. В процессе используются взаимосвязанные между собой сценарии, которые добавляют художественное повествование. В каждом сценарии сыщики попадают в различные локации и исследуют их в поисках улик, которые необходимы для продвижения расследования и открытия тайн.
Количество игроков: 1-2
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Ярость Дракулы. Третья редакция
Это третье издание популярной полукооперативной игры, которая подходит для 2-5 игроков. Она создана по мотивам той самой книги «Дракула» Брэма Стокера. Сразу, стоит отметить качество этого издания, они визуально очень приятное и атмосферное. Внутри, помимо большой карты и карточек, есть детальные фигуры. В общем, за оформление — жирный лайк.
Что касается самой игры, то здесь вас порадует интересная механика. По правилам, один из игроков становится Дракулой, остальные берут на себя роли охотников. Дракуле необходимо передвигаться тайно и создавать новых вампиров по всей Европе. При этом, каждый ход представляет собой день, поделенный на времена суток. С течением времени в игре увеличивается влияние Дракулы. Это еще сильнее «подстегивает» и увлекает игроков.
Количество игроков: 2-5
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Немезида
Если две предыдущие игры можно отнести к атмосферно-пугающим, то от «Немезиды» веет уже чем-то жутковатым. Эта настолка вдохновлена лучшими фантастическими фильмами ужасов, поэтому подходит тем, кто ищет что-нибудь «посуровее».
Действие происходит в глубоком космосе на корабле, где из выживших вы и другие игроки. Каждому нужно выполнить личное задание, не оказаться инфицированным и добраться до Земли. Общей «командной» цели в игре нет, тут каждый спасает себя. Добавляет антуражу сопроводительные материалы: качественные детализированные фигуры, планшеты под каждого героя, жетоны, фишки, кубики и много других приятных дополнений — все, для увлекательной космической картины.
Количество игроков: 1-5
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Ведьмин круг
Забавная легкая настолка для тех, кто хочет повеселиться и не готов долго изучать правила. В ней каждый игрок в роли ведьмы должен собрать ингредиенты и варить свое зелье. В процессе можно немного хитрить, прибегать к способностям своего персонажа и выбирать подходящие рецепты.
Самое интересное, что все действия в игре выполняются одновременно (ну чем не шабаш!). Игроки постоянно передают друг другу ресурсы и карты, поэтому ждать своей очереди никому не придется. Главное, вовремя уследить за развитием событий и приметить выигрышную тактику.
Количество игроков: 2-5
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Нечто
Эта игра создана по мотивам одноименного триллера, снятого в 1982 году. Ее создатели делали все, чтобы поярче передать атмосферу паранойи и отчаяния, царящие на станции «Аванпост-31».
В «Нечто» интересно передана механика игрока-предателя. Он может спокойно ходить, ремонтировать станцию со всеми, а потом возьмет и подло улетит один со станции. В каждом раунде есть этап, когда игра становиться похожей на «Мафию»: игроки голосуют и пытаются вычислить зараженного. Сделать это, если честно, совсем непросто, шансов проиграть довольно много.
Большим плюсом этой игры является количество допустимых игроков — до 8 человек. При этом, здесь работает правило, чем больше компания, тем веселее.
Количество игроков: 1-8
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Similo: Страшилки
Similo: Страшилки — хорошая, простая игра с монстрами, но без излишней трагедии. Сразу о главном: у нее просто потрясающие арты на картах. Как только вы раскроете упаковку, вы зависните, разглядывая их. У этой настолки есть еще издание «Сказки», там тоже очень красивые изображения, рекомендуем присмотреться.
Разобраться в правилах Similo довольно просто: на стол выкладывается 12 карт, один из персонажей является секретным, его и нужно угадать. Правильный ответ будет знать только один человек, он будет выкладывать свои дополнительные пять карт вертикально, если у этой карты есть что-то общее с загаданным персонажем, если нет — горизонтально. Игра кооперативная, поэтому если нужного персонажа «сливают», проигрывают все.
Количество игроков: 2+
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