6 настольных игр для Хэллоуина, которые стоит приобрести уже сейчас

Хэллоуин на пороге, а значит время пощекотать свои нервы в компании друзей. Нет, не тем способом, про который вы подумали, новости читать не нужно. Мы про жуткие настольные игры от Hobby World.

К тому же, издательство запустило классную акцию у себя на сайте. Они предлагают пройти игру у себя в Telegram и получить скидку 15% на настолки из тематической подборки. Советуем брать, пока выгодно.

Ужас Аркхэма. Карточная игра

Это атмосферная кооперативная карточная игра в сеттинге мифов Лавкрафта, в которой сыщики познакомятся с миром оккультизма, древних богов и тайн, порталами и измерениями, а также будут бороться с внутренними демонами из своего прошлого.

В ней каждый игрок — сыщик. Он собирает колоду, опираясь на способности своего персонажа. В процессе используются взаимосвязанные между собой сценарии, которые добавляют художественное повествование. В каждом сценарии сыщики попадают в различные локации и исследуют их в поисках улик, которые необходимы для продвижения расследования и открытия тайн.

Количество игроков: 1-2

Узнать больше

Ярость Дракулы. Третья редакция

Это третье издание популярной полукооперативной игры, которая подходит для 2-5 игроков. Она создана по мотивам той самой книги «Дракула» Брэма Стокера. Сразу, стоит отметить качество этого издания, они визуально очень приятное и атмосферное. Внутри, помимо большой карты и карточек, есть детальные фигуры. В общем, за оформление — жирный лайк.

Что касается самой игры, то здесь вас порадует интересная механика. По правилам, один из игроков становится Дракулой, остальные берут на себя роли охотников. Дракуле необходимо передвигаться тайно и создавать новых вампиров по всей Европе. При этом, каждый ход представляет собой день, поделенный на времена суток. С течением времени в игре увеличивается влияние Дракулы. Это еще сильнее «подстегивает» и увлекает игроков.

Количество игроков: 2-5

Узнать больше

Немезида

Если две предыдущие игры можно отнести к атмосферно-пугающим, то от «Немезиды» веет уже чем-то жутковатым. Эта настолка вдохновлена лучшими фантастическими фильмами ужасов, поэтому подходит тем, кто ищет что-нибудь «посуровее».

Действие происходит в глубоком космосе на корабле, где из выживших вы и другие игроки. Каждому нужно выполнить личное задание, не оказаться инфицированным и добраться до Земли. Общей «командной» цели в игре нет, тут каждый спасает себя. Добавляет антуражу сопроводительные материалы: качественные детализированные фигуры, планшеты под каждого героя, жетоны, фишки, кубики и много других приятных дополнений — все, для увлекательной космической картины.

Количество игроков: 1-5

Узнать больше

Ведьмин круг

Забавная легкая настолка для тех, кто хочет повеселиться и не готов долго изучать правила. В ней каждый игрок в роли ведьмы должен собрать ингредиенты и варить свое зелье. В процессе можно немного хитрить, прибегать к способностям своего персонажа и выбирать подходящие рецепты.

Самое интересное, что все действия в игре выполняются одновременно (ну чем не шабаш!). Игроки постоянно передают друг другу ресурсы и карты, поэтому ждать своей очереди никому не придется. Главное, вовремя уследить за развитием событий и приметить выигрышную тактику.

Количество игроков: 2-5

Узнать больше

Нечто

Эта игра создана по мотивам одноименного триллера, снятого в 1982 году. Ее создатели делали все, чтобы поярче передать атмосферу паранойи и отчаяния, царящие на станции «Аванпост-31».

В «Нечто» интересно передана механика игрока-предателя. Он может спокойно ходить, ремонтировать станцию со всеми, а потом возьмет и подло улетит один со станции. В каждом раунде есть этап, когда игра становиться похожей на «Мафию»: игроки голосуют и пытаются вычислить зараженного. Сделать это, если честно, совсем непросто, шансов проиграть довольно много.

Большим плюсом этой игры является количество допустимых игроков — до 8 человек. При этом, здесь работает правило, чем больше компания, тем веселее.

Количество игроков: 1-8

Узнать больше

Similo: Страшилки

Similo: Страшилки — хорошая, простая игра с монстрами, но без излишней трагедии. Сразу о главном: у нее просто потрясающие арты на картах. Как только вы раскроете упаковку, вы зависните, разглядывая их. У этой настолки есть еще издание «Сказки», там тоже очень красивые изображения, рекомендуем присмотреться.

Разобраться в правилах Similo довольно просто: на стол выкладывается 12 карт, один из персонажей является секретным, его и нужно угадать. Правильный ответ будет знать только один человек, он будет выкладывать свои дополнительные пять карт вертикально, если у этой карты есть что-то общее с загаданным персонажем, если нет — горизонтально. Игра кооперативная, поэтому если нужного персонажа «сливают», проигрывают все.

Количество игроков: 2+

Узнать больше

Акция в интернет-магазине Hobby World продлится до 31 октября. Советуем брать, пока есть такая выгода!