Анонсирована новая версия карточной игры «Берсерк»

Весной будет выпущена вторая версия отечественной коллекционной карточной игры «Берсерк». Эта игра, которую раньше можно было купить в каждом киоске «Союзпечати», является популярным варгеймом. В новой версии основой игрового процесса остается классический «Берсерк», который так понравился фанатам. Однако не обошлось без нововведений.

Игроки собирают колоду из разных существ, получают стартовую руку и формируют боевой отряд на фиксированное количество кристаллов-очков. Затем они выставляют своих бойцов на условное поле боя размером 5×6 клеток и начинается сражение. Во время хода игрок перемещает своих существ, атакует и применяет их особенности. Чтобы защитить своих бойцов от атак противника, игрок должен оставить несколько бойцов на защите. Побеждает игрок, который смог уничтожить всех бойцов противника.

Новая версия игры имеет новый дизайн карт, который дополняют знакомые арты лучших российских фэнтези-художников и новые иллюстрации. Новый безрамочный дизайн карт содержит переработанную верхнюю панель, где указываются стоимость, уникальность и класс. Некоторые особенности, которые ранее были указаны в текстовом блоке, теперь имеют инфографику и помещены в левую часть иллюстрации.

Издатели обещают выпускать альтернативные версии карт в полноформатном варианте с альтернативными артами и т. д. для турнирной поддержки и награждения участников.

Первый сет «Война стихий» не является просто перезапуском игры, а переосмыслением игры. В первом сете около половины карт созданы с нуля, а остальные карты имеют переработанный баланс и особенности.

Выход переиздания запланирован на апрель 2023 года.