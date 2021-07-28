Опробовано лично: 5 полезных вещей с AliExpress

Составлять подборку для AliExpress всегда интересно. Кажется, что на китайской площадке можно купить всё что угодно. В этот раз подборка составлена из тех вещей, которые уже были заказаны и опробованы в повседневной жизни.

Металлическая подставка для телефона

Наверняка вы много раз её видели на различных фотографиях в Инстаграме. Удобная и стильная подставка из алюминия свободно выдерживает смартфон или планшет. Для тех, кто боится поцарапать свой гаджет на корпусе предусмотрены прорезиненные вставки для спинки и граней устройства.

Лично заказал себе ещё три штуки. Очень стильно смотрится, особенно с устройствами Apple.

Цена: 378 ₽

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Пульт для ворот и шлагбаумов

Когда двор закрыт воротами или перекрыт шлагбаумом, удобнее всего открывать их пультом. Но что делать, если вам нужен дополнительный пульт, а приобретать его около 2 тысяч рублей у установщика нет желания? На помощь приходит любимый AliExpress.

Для решения вопроса отлично подойдёт универсальный пульт. Достаточно взять оригинальный пульт, направить его на универсальный, зажать кнопки и готов дубликат оригинала. Кроме того, на каждую кнопку можно назначить другие копии, например, от ворот дома или офиса. Очень удобно и практично.

Цена: 264 ₽

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Накладка для приватности веб-камеры

Сейчас очень важно заботиться о приватности, особенно со встроенными веб-камерами ноутбуков. Но необязательно их сразу заклеивать скотчем и портить внешний вид устройства. Достаточно воспользоваться элегантным решением в виде накладки-слайдера.

Очень миниатюрная, тонкая, но обладающая огромной пользой. Понадобились камера? Сдвиньте шторку влево и пользуйтесь. Подходит для всех ноутбуков, в том числе для MacBook.

Цена: от 34 ₽

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Брелок-открывашка из алюминиевого сплава

Иногда бывают ситуации, когда покупаешь кока-колу в стеклянной бутылке, а открывашки нет под рукой. Конечно, можно пробовать открывать ключами, зажигалкой или глазом, но куда проще воспользоваться металлическим брелоком. К тому же он лёгкий и занимает минимум пространства на связке.

Приятный бонус, что за скромные деньги продавец отправляет сразу две штуки.

Цена: 104 ₽

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Трендовая лампа для монитора

Та самая лампа, которая ворвалась в тренды ТикТока. Она особо не нуждается в представлении.

Лампу достаточно закрепить над монитором и наслаждаться. Светильник равномерно распределяет свет над экраном, чтобы на нём не было бликов и защищает глаза пользователя. Поддерживает три режима света: белый, смешанный и тёплый.

Цена: от 2 016 ₽

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