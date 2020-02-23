11 настольных игр, в которые можно играть одному

Вечер дома одному – это отличная возможность передохнуть так, как хочется именно вам. Но если это уже не первый вечер кряду, обыденные развлечения могут наскучить. Вот тут-то на помощь и придут настольные игры.

Да-да, те самые настолки, за которыми привычно видеть компанию склонившихся над игровым полем увлеченных людей. Современные игры, впрочем, отличаются огромным разнообразием и частенько включают в себя так называемый «соло-режим», чтобы можно было играть одному.

Издательство Hobby World сделало подборку популярных настольных игр, в которые можно играть в одиночку. Рассказываем про игры, и про то, как в них устроен соло-режим.

Звёздные Войны: Внешнее кольцо

В настольной игре «Звёздные Войны: Внешнее кольцо» вы станете наёмником, контрабандистом или охотником за головами. Ваша цель – слава и известность по всей галактике. На вашем пути всегда будут конкуренты, которые сидят на хвосте и тоже пытаются сделать себе имя.

Если друзья не готовы к таким авантюрам – на помощь придет специальная колода ИИ. Каждый ход она определяет, какие действия предпринимает виртуальный игрок. И не стоит думать, что беспомощный «болванчик» даст вам бесконечное количество времени и будет лишь пассивно ждать своей участи.

Возраст: 13+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: есть специальная колода, которая определяет действия вашего соперника.

Смотреть игру

Звёздные империи. Фронтир

«Звёздные империи. Фронтир» тоже отправят вас покорять космос. Только на этот раз у вас под началом целая империя. Набирайте флоты кораблей, оборудуйте аванпосты и базы, и разыгрывайте хитроумные комбинации, чтобы набрать побольше очков влияния и оставить конкурентов позади.

По ходу игры вы будете добавлять новые карты в свою колоду, выстраивая вокруг них стратегию. И если в начале у игроков одинаковые колоды, то к концу игры каждая из них представляет собой непохожую на других летопись галактических завоеваний.

Несколько рас, каждая со своими игровыми способностями, различные режимы игры и колодостроительная механика позволяют каждый раз играть непохожие друг на друга партии. При этом можно сыграть с картами приключений – совместно или одному. Прямо на них обозначены нестандартные условия и цели, которые приведут к победе.

Возраст: 12+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: специальные карты приключений позволяют сражаться против игры.

Смотреть игру

Fallout

Игра подойдет и тем, кто не знаком с серией компьютерных игр Fallout, так и тем, кто является настоящим фанатом вселенной. Для последних здесь есть всё, что вы ожидаете – крышки от Нюка-колы, радтараканы, система S.P.E.C.I.A.L, гули, рейдеры, когти смерти. Если же все эти слова вам ничего не говорят – то настольный Fallout даст вам весьма точное представление об атмосфере постапокалипсиса, покорившей сердца миллионов по всему миру.

Возраст: 13+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: игра изначально поддерживает соло-режим – к победе может прийти одна из группировок Пустошей, а не игроки.

Смотреть игру

Робинзон Крузо: Приключения на таинственном острове

«Робинзон Крузо: Приключения на таинственном острове» – игра именно про то, что обещают в названии. Разбивайте лагерь, собирайте ресурсы, приспосабливайтесь к изменчивой погоде, исследуйте остров и создавайте предметы. Всё ради того, чтобы пройти сюжетные сценарии и раскрыть тайну острова.

Если вы чувствуете себя настоящим Робинзоном и решили играть в одиночку, то к вам присоединится спутник – верный Пятница, а заодно и лучший друг человека – собака! Так что у вашего островитянина будет подмога.

Возраст: 12+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: игра изначально поддерживает соло-режим – игроки борются за выживание в дикой природе, а не против друг друга.

Смотреть игру

Остаться в живых. Неизведанные земли

«Остаться в живых. Неизведанные земли» – уникальная игра. И это – не хвалебный эпитет, это – новый тип настольных игр. Каждая коробка этой игры абсолютно неповторима и отличается от других по комплектации. Как так?

Сюжет игры можно описать буквально за пару предложений. Персонажи приходят в себя посреди незнакомого острова. В карманах практически пусто, одолевает голод и жажда, вокруг ни души, а где-то поблизости бродят дикие звери. Им предстоит разобраться в происходящем на протяжении нескольких сценариев, раскрыть тайну острова, а самое главное – выжить. Вот только выживать в каждой копии игры придётся по-своему.

С помощью специального цифрового алгоритма содержимое каждой коробки определяется случайным образом. Доступные персонажи (у каждого свои способности), типы территории на острове, обитающие здесь звери, спрятанные вещи, расположение источников воды – всё может измениться. Вам придётся заново приспосабливаться к ситуации, даже если до этого вы заглянули к друзьям на огонёк на партию-другую.

Возраст: 12+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: а были ли у вас на самом деле союзники, или всё это время каждый был сам за себя?

Смотреть игру

Место преступления

«Место преступления» перенесет вас в туманный Лондон, европейскую столицу детективов. Именно здесь развернется ваше расследование – садитесь за стол, открывайте коробку и берите смартфон.

Вам предстоит осматривать место преступления в виртуальной реальности. Время на осмотр в специальном приложении ограничено, так что нужно не упустить ни одной улики. Телефон убирать рано – сканируя специальные коды на картах, вы будете перемещаться по городу, осматривать предметы, допрашивать подозреваемых и обращаться за помощью к криминалистам. А ещё он расскажет вам о развитии сюжета.

Возраст: 12+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: игра изначально поддерживает соло-режим – если, конечно, у вас есть смартфон.

Смотреть игру

Герои Терринота

«Герои Терринота» предлагают собрать отряд бравых приключенцев и отправиться вершить подвиги. Каждый из восьми сценариев в составе игры предложит вам новые испытания и противников, с которыми нужно справиться. Кто откажется от спуска в глубины заброшенного храма или потасовка с бандой гоблинов?

Когда вы играете в «Героев Терринота» в соло-режиме, вам нужно будет взять под своё крыло сразу двоих бойцов, которые также получат бонус к стартовым жизням.

Возраст: 12+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: управляем сразу двумя героями.

Смотреть игру

Ужас Аркхэма. Третья редакция

«Ужас Аркхэма» – одна из самых атмосферных настольных игр. Если, конечно, вам нравится мрачная атмосфера кошмаров и обреченности. Во вселенной, созданной Говардом Лавкрафтом, обитают таинственные Древние – богоподобные существа, которых хлебом не корми – дай устроить мракобесие и конец света.

Если вы решили пуститься в это путешествие в одиночку – помните, надеяться придется только на себя. Все сыщики обладают разными талантами, сильными и слабыми сторонами, и справиться с Древними без помощи товарищей будет крайне непросто.

Возраст: 14+.

Количество игроков: 1-4.

Как играть одному: самые отчаянные герои могут попробовать спасти мир в одиночку.

Смотреть игру

Ктулху. Смерть может умереть

Если вы сторонник радикальных мер по борьбе с силами зла – добро пожаловать в «Ктулху. Смерть может умереть». На этот раз группа смельчаков решила расправиться с Древними насовсем. Но сделать это не так просто – сначала нужно разобраться с культистами, проводящими ритуал призыва.

Красочные миниатюры добавят атмосферы в игру. Здесь у вас действительно возникнет ощущения борьбы с эпическим противником, для которого вы – лишь досадная мелочь под ногами. Чтобы подготовить партию, здесь используется интересная система – вы выбираете набор Древнего, который определяет главного противника, его способности и часть сюжета и набор эпизода, который определяет место действия, доступные действия и вторую часть сюжета.Таким образом, игру можно проходить снова и снова с разными сочетаниями наборов, которые уже лежат в коробке.

Возраст: 13+.

Количество игроков: 1-5.

Как играть одному: игра изначально поддерживает соло-режим – герои побеждают не количеством, но упорством и отвагой.

Смотреть игру

Особняки безумия. Вторая редакция

Открыв коробку, вы окажетесь в старинном особняке, полном тайн, мистики и опасностей. Кто из его обитателей – невинная жертва, а кто – завзятый культист? Разберитесь в происходящем, но торопитесь – непонятные шорохи, раздающиеся из разных комнат, вполне могут оказаться чем-то пострашнее чем крысы.

«Особняки безумия» – это кооперативная игра. На несколько часов вы с друзьями примерите на себя роль детективов, которые предстоит исследовать паранормальную активность. Во втором издании игра совершила цифровую эволюцию. Теперь за поведение противников и развитие сюжета отвечает специальное приложение. Оно заметно упрощает игру и играя даже в одиночку вы будете чувствовать полноценного соперника.

Возраст: 12+.

Количество игроков: 1-5.

Как играть одному: силами зла в игре ведает специальное цифровое приложение. Ему всё равно, сколько безумцев бросает вызов хаосу.

Смотреть игру

Тайны Аркхэма

Это довольно редкий представитель жанра книга-игра. На основе информации, полученной из газет, диалогов с персонажами, изучении карты и путешествий по городу вы будете выбирать локации, в которые вам нужно отправиться или экспертов, с которыми вы можете посоветоваться. Но берегитесь – времени остаётся всё меньше, и в конце вам предстоит ответить на вопросы, которые вам задаст ваш куратор расследования. Сможете ли вы прочесть информацию между строк, выстроить логические цепочки и вычислить ложный след?

Несмотря на простой концепт, игра захватывает не на шутку, и в ней куда больше глубины, чем может показаться на первый взгляд. Каждое дело похоже на детективный роман, в главной роли которого – именно вы. Сыщики советуются и по очереди решают, куда им отправиться в следующий раз. Когда вы садитесь за «Тайны Аркхэма» в одиночку, все ошибки и все успехи – только ваши.

Возраст: 13+.

Количество игроков: 1-8.

Как играть одному: игра изначально поддерживает соло-режим – доверьтесь только своей интуиции и ведите дело самостоятельно.

Смотреть игру