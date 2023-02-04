Telegram выпустил обновление с 10 новыми функциями

Telegram выпустил первое обновление в 2023 году — версию 9.4 с десятью новыми функциями, доступными для всех пользователей мессенджера.

Теперь в качестве профильного фото или видео можно установить эмодзи, включая анимированные, для группы, канала или профиля, без необходимости подписки Premium.

Все эмодзи теперь категоризированы и можно увидеть в полном размере после длительного нажатия.

В разделе «Использование сети» в настройках можно получить более подробную информацию о том, что больше всего расходует трафик, будь то всего, по мобильной сети или Wi-Fi. Эти данные помогут сократить потребление трафика.

Только для подписчиков Premium: в режиме реального времени можно получить перевод всех постов в чате или канале. Определение языка происходит автоматически, но можно настроить вручную.

Также появилось предложение для подписчиков Telegram: скидки от 30% до 45% на годовую подписку Telegram Premium. Подарить её можно своим друзьям или использовать самостоятельно, подробности в инструкции. Подписка стоит 1990 рублей, что экономит вам деньги по сравнению с ежемесячной подпиской по 299 рублей.

Telegram теперь позволяет выбирать чаты, в которых ваши файлы будут автоматически сохраняться в память устройства, как это реализовано в WhatsApp. Также можно задать определенный размер и формат сохраняемых файлов.

Появилась опция ограничений в чатах. Например, где можно обмениваться только картинками или голосовыми сообщениями. Также администраторы чатов могут запретить или разрешить отправку различных типов медиа-файлов и оставить только текстовый формат.

Если вы вышли из аккаунта, а SMS получить не можете — можно воспользоваться быстрым входом через Apple или Google.

Художники мессенджера создали десять новых наборов эмодзи со множеством интерактива.

Обновление Telegram 9.4 уже доступно для всех платформ.