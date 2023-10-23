Обзор vivo V29: элегантный среднебюджетник с отличной камерой

В октябре в России официально представили новый смартфон vivo V29. Это устройство среднего ценового уровня с AMOLED-дисплеем на 120 Гц, 50-мегапиксельной селфи-камерой с автофокусом, подсветкой Aura Light 2.0 для портрета и процессором Snapdragon 778G. Разбираемся, что из себя представляет новинка и каковы ее сильные и слабые стороны.

Характеристики vivo V29

Модель: vivo V29 (V2250)

Габариты: 164,18×74,37×7,46 мм, 186 г

Дисплей: 6,78 дюйма (1260×2800), AMOLED, 120 Гц, 453 ppi

Процессор: Qualcomm Snapdragon 778G

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256/512 ГБ

Батарея: 4600 мАч, быстрая зарядка 80 Вт (11В / 7,3А)

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.88; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; монохромная — 2 Мп, f/2.4, фронтальная — 50 Мп, f/2.0

Звук: один динамик, стерео нет

Безопасность: сканер отпечатков пальцев под экраном, разблокировка по лицу

ОС: Funtouch OS 13 Global (Android 13)

Связь: Bluetooth 5.2, ГЛОНАСС, GPS, Beidou, Galileo, QZSS, GNSS

Стоимость на момент обзора: 45 999 рублей

Комплектация

Смартфон vivo V29 поставляется в серой коробке, в центре которой продемонстрирована одна из фишек устройства — кольцо Aura Light. В комплект входит:

Смартфон

Прозрачный чехол

Блок питания 80 Вт

Кабель USB Type-A на Type-C

Скрепка

Документация

Внешний вид

На обзор приехала необычная модель в цвете «Красный бархат», выполненная с использованием антибликового покрытия с бархатистой поверхностью, а также фотохромного стекла, которое переливается под лучами солнца. В линейке также представлены цвета «Благородный черный» и «Волшебный синий».

Необычный внешний вид устройства является одной из особенностей vivo V29, хотя спорные решения все-таки есть. При толщине корпуса менее 7,5 мм смартфон создает иллюзию еще большей тонкости за счет закругленного дисплея типа «водопад». Это хоть и придает изысканный вид, но ухудшает эргономику, в частности, в небольшой руке без чехла телефон держать не очень удобно. Из-за закругленных граней всегда есть страх, что смартфон выскользнет из рук. К счастью, даже самый базовый чехол, который входит в комплектацию, решает проблему.

На лицевой стороне vivo V29 находятся датчики приближения и освещения, а также скрытый под экраном сканер отпечатков пальцев, который работает быстро и точно. Верхний разговорный динамик активируется только при звонке, в остальное время в качестве динамика используется только излучатель снизу. Таким образом, о стереозвуке в этом устройстве можно забыть.

Кнопки включения и регулировки громкости выполнены из пластика и находятся с правой стороны устройства. Обе они тонкие, но удобные. На нижней грани помимо динамика находятся разъем USB-C и слот для двух SIM-карт. Сама грань достаточно острая, поэтому после долгого использования на мизинце остается след от телефона. На верхнем крае расположен дополнительный микрофон и надпись «Professional portrait».

На тыльной стороне смартфона разместился огромный блок камер с двумя основными объективами, дополнительным маленьким объективом, вспышкой и кольцом Aura Light. Кажется, что для смартфона такой блок слишком большой и можно было бы его уменьшить, сделать чуть аккуратнее, но это дело вкуса. Справедливости ради, своя эстетика в этом блоке все-таки есть, в том числе за счет его небольшой высоты, что вкупе с чехлом не мешает класть устройство на крышку.

Дисплей

Смартфон оснащён ярким AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1260×2800 пикселей, что обеспечивает плотность изображения в 452 ppi. Даже на прямом солнечном свете изображения сохраняют свою чёткость.

При отсутствии активности экрана частота обновления со 120 Гц автоматически снижается, но в настройках можно вовсе базово ограничить ее до 60 Гц. Также доступна функция умного переключения частоты: при активности экран обновляется с частотой 90 Гц, а в режиме ожидания — 60 Гц.

В автоматическом режиме экран достигает яркости почти 1000 нит при попадании на него прямых солнечных лучей, что обеспечивает хорошую видимость на улице. Вечером, при тусклом освещении, экран не ослепляет.

Кроме того, можно выбрать один из трех цветовых профилей: «Стандарт», «Яркий» или «Про». В режиме «Стандарт» оттенки становятся наиболее точными, минимизируя сдвиг к синим тонам. Профиль «Яркий» делает цвета насыщеннее, в то время как в режиме «Про» цветовая гамма остаётся естественной.

За счет поддержки HDR10+ контент, например, на YouTube, выглядит особенно ярко и детализировано. Дополнительно можно включить функцию «Визуальное улучшение», которая будет автоматически оптимизировать цвета для более ярких впечатлений. С диагональю экрана в 6,78 дюйма, просмотр видео, серфинг в интернете и чтение становятся настоящим удовольствием. Однако стоит отметить, что изогнутые края могут немного повлиять на восприятие графики в играх, но это совсем не критично и к этому быстро привыкаешь.

Хотя на экран нанесена защитная пленка, из-за его изогнутой формы она не покрывает края. Пленка легко собирает отпечатки, мелкую пыль и могут появляться мелкие царапины от активного использования.

Производительность

На борту vivo V29 восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G (одно ядро Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц, три Cortex-A78 с 2,2 ГГц и четыре Cortex-A55 с 1,9 ГГц), выполненный по 6-нанометровому техпроцессу. Смартфон также включает в себя сверхбольшую систему охлаждения VC Bionic, которая позволяет смартфону демонстрировать оптимальную производительность и при этом сильно не нагреваясь.

Что касается памяти, покупатели могут выбрать между моделями с 12 ГБ ОЗУ (с возможностью динамического увеличения еще на 8 ГБ) и 256 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти. Однако стоит отметить, что расширение памяти с помощью microSD невозможно.

Устройство показало 1015 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6 и 2928 баллов в многоядерном. По результатам тестирования в AnTuTu (v10), vivo V29 набрал 607 567 баллов, распределенных следующим образом:

CPU: 201 702 балла

GPU: 138 066 баллов

Память: 128 986 баллов

Пользовательский опыт: 138 813 баллов

Чипсет Snapdragon 778G стал выбором многих производителей Android-устройств, не только из-за хороших показателей в тестах производительности, но и благодаря хорошему сочетанию мощности и троттлинга. Действительно, V29 иногда уменьшает частоту работы процессора, но при этом устройство не перегревается даже при выполнении ресурсоемких задач.

Что касается производительности в играх, то большинство современных игр работают на высоких настройках. Например, PUBG Mobile и Call of Duty Mobile идут со стабильными 45-55 FPS, WarThunder — с 35-45 FPS, а World of Tanks Blitz — с 85-90 FPS. Однако Genshin Impact на максимальных настройках все-таки идет с трудом, при большом количестве эффектов в битве частота кадров может проседать до 15 FPS.

Кроме того, для игроков доступен «Ультраигровой режим», который позволяет адаптировать температуру и частоту кадров устройства в соответствии с игровыми требованиями, оптимизируя работу процессора. Особого прироста производительности ждать не стоит, однако функция позволит скрыть навязчивые уведомления или активировать 4D-эффекты (в некоторых играх).

Одной из самых забавных функций, которые уже некоторое время существуют на телефонах vivo, является возможность отключать экран и поддерживать игру в фоновом режиме. Это особенно актуально для игр, которые требуют «фарма» или «гринда».

В повседневных задачах Snapdragon 778G показывает себя отлично, обеспечивая многозадачность и плавное переключение между приложениями. В целом показатели производительности vivo V29 для своего сегмента достаточно хорошие, хотя он даже не позиционируется как игровое или околоигровое устройство.

Теоретически, модель vivo V27 на базе чипа Dimensity7200 от MediaTek превосходит по производительности V29. Однако на практике, будь то взаимодействие с интерфейсом, приложениями или играми, разницу заметить сложно.

Камеры

Устройство оборудовано тремя камерами на задней панели: основная — 50 Мп, f/1.88; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2; монохромная — 2 Мп, f/2.4. Фотографии днем и ночью выходят очень качественными, есть возможность корректировки цветовой насыщенности. При слабом освещении изображения остаются детализированными в обычном и ночном режимах.

Обычная камера Обычная камера Обычная камера

Обычная камера Обычная камера Обычная камера

В отличие основной камеры, «ширик» не является сильной стороной устройства — камера не имеет стабилизации, и её разрешение ниже. Особенно это заметно на ночных снимках.

Основная камера Широкоугольная камера (0,6х)

Основная камера (ночной режим) Широкоугольная камера (0,6х) Оригиналы фото и видео доступны на Яндекс Диске

Что касается зума, то в приложении камеры предусмотрен селектор от 0,6х до 20х. Двухкратное приближение выдает достаточно качественное конечное фото, однако дальше картинка начинает слегка размываться.

1х 2х 5х

0,6х 5х 20х

Смартфон может записывать видео в 4К, но только при 30 FPS. Чтобы получить 60 FPS необходимо снизить разрешение до 1080p.

При этом селфи-камера выделяется на рынке благодаря автофокусу, 50 МП и алгоритмам улучшения портретов. Это решение особенно актуально для блогеров, которые снимают контент в высоком разрешении для YouTube.

Особое внимание заслуживает функция Aura Light 2.0, которую мы видели в модели vivo V27. Она динамически адаптируется к кадру и окружающему свету. Пользователь также может самостоятельно регулировать яркость и выбирать между теплыми или холодными оттенками. В темных условиях Aura Light корректирует освещение, делая детали лица более мягкими.

Автономность

Vivo V29 может похвастаться тонким корпусом благодаря аккумулятору на 4600 мАч. Хотя ёмкость может показаться не слишком большой, автономность устройства отличная.

В комплекте идет адаптер питания мощностью 80 Вт, однако максимальное зарядное напряжение для устройства составляет 66 Вт. В результате тестов, смартфон зарядился от 1% до 100% всего за 45 минут, но беспроводную зарядку не подвезли.

Устройство продемонстрировало хорошие показатели автономности при его активном использовании: до 16 часов в режиме серфинга и до 18 часов просмотра видео через Wi-Fi. При этом, если использовать смартфон для звонков, соцсетей, фотографий и серфинга в интернете, то на целый рабочий день его вполне хватает, под вечер остается порядка 20-25%.

Итоги

В 2023 году ожидается, что смартфоны будут оснащены стереозвуком, но, к сожалению, у vivo V29 всё ещё только один динамик. Несмотря на растущую популярность беспроводной зарядки в среднем сегменте, устройство её лишено. Экран-«водопад» уже не является чем-то уникальным и интересным, а жертвовать эргономикой в пользу изогнутых краев — спорное решение, но это вопрос вкуса.

Тем не менее, V29 может похвастаться впечатляющим дисплеем высокого разрешения, достойной производительностью, хорошей автономностью и элегантным дизайном. Если в смартфоне важны компактность, лёгкость, изящный дизайн, качественная основная и селфи-камера, а также яркий экран, то vivo V29 определенно стоит вашего внимания.

Anatoly Плюсы Тонкий и легкий

Яркий большой дисплей

Качественные фото и видео с основной камеры и селфи-камеры

Достойная производительность

Быстрая зарядка Недостатки Один динамик, нет стерео

Отсутствие беспроводной зарядки

Не лучшая эргономика из-за экрана-«водопада»