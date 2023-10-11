Vivo официально представила новую V29 серию в России

Новый смартфон vivo V29 официально был представлен в России на выставке мобильной портретной фотографии. В рамках мероприятия, посетители получили возможность насладиться произведениями студентов Британской высшей школы дизайна, признанными фотографами и участниками масштабного конкурса портретной фотографии “Больше чем портрет”.

С 11 октября, модель V29 5G доступна для приобретения в официальном интернет-магазине и у партнеров компании.

Новинка представлена в трех цветах: “Красный бархат”, “Волшебный синий” и “Благородный чёрный”. Стоимость V29 5G в варианте 12/256 ГБ – 45 999 рублей, а модель с 12/512 ГБ – предлагают по цене 51 999 рублей.

Младшая модель V29e 5G появится в продаже с 10 ноября в цветах “Розовое золото” и “Таинственный лес”. Цена смартфона будет начинаться с 33 999 рублей за 6+256 ГБ и 38 999 рублей за 12+256 ГБ.