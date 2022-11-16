Обзор vivo V25: смартфон в нескучном корпусе

Vivo V25 5G представляет собой новый смартфон китайского производителя в серии V, который этой осенью добрался до российского рынка. Аппарат предлагает дизайн с изменением цветов, как у старшей модели Vivo V25 Pro, и достаточно продвинутые камеры. У него есть AMOLED-экран с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek с поддержкой стандарта связи 5G и быстрая зарядка мощностью 44 Вт. Хватит ли этого для привлечения внимания потенциальных покупателей или здесь есть нечто большее? Давайте узнаем.

Характеристики Vivo V25

Модель: Vivo V25

Габариты (ШxВxТ): 72.42 x 157.2 x 7.55 мм, 181 г

Дисплей: 6.44″ (2400×1080), Full HD, AMOLED, 409 ppi, 90 Гц

Процессор: MediaTek Dimensity 920

Камера: 3 модуля. Основная 64 МП, 8 МП, 2 МП

Камера фронтальная: 50 Мп

Память: 8/12 ГБ оперативной, 128/256 ГБ постоянной

Батарея: 4 200 мАч, быстрая зарядка, USB-C

ОС: Android 12 с оболочкой FunTouchOS 12

Связь: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС

Сканер: под экраном

Защита: от пыли и влаги IP54

Стоимость: от 25 990 рублей

Комплект поставки

Поставляется Vivo V25 в светло-серой коробке средних размеров. Спереди гордо красуется надпись V25 с градиентным тиснением, а по бокам полное наименование с приставкой 5G.

Что внутри коробки?

Смартфон;

Зарядный блок на 44 Вт;

Шнур USB-C;

Скрепка для лотка SIM-карты;

Проводные наушники с 3,5 разъёмом;

Переходник для наушников;

Силиконовый чехол;

Документация.

Комплектация довольно богатая, учитывая, что многие производители стараются, как можно больше вынуть из стандартной комплектации. За это плюс в карму Vivo.

Дизайн 90 из 100

Начнем прямо с дизайна, именно на нём делается основной акцент устройства и на это есть несколько причин. Задняя панель устройства переливается разными цветами, когда свет падает на неё под разными углами. В остальном внешний вид напоминает любой другой смартфон с матовым стеклом, не собирающим отпечатков пальцев, и огромным стильным прямоугольным модулем камеры сзади.

В отличие от модели Pro, Vivo V25 5G лишён скруглённых краёв корпуса. У этого аппарата тонкие плоские края, за счёт чего его удобно держать в руках. Края такие плоские, что можно поставить устройство на поверхность без поддержки, но лучше так естественно не делать, поскольку небольшой толчок может привести к падению на пол. Края даже немного острые, хотя это можно исправить с помощью чехла. Он входит в комплект поставки, но при желании можно купить другой.

Корпус здесь полностью пластиковый, из-за чего вес устройства составляет только 181 г. Что касается разъёмов, есть порт USB Type-C, гибридный отсек для двух SIM-карт и один динамик на нижнем краю корпуса.

Регулятор регулировки и кнопка питания находятся на левой стороне корпуса, а правая сторона пустая. Сканер отпечатков пальцев разместили под экраном и проблем в его работе не было.

Vivo V25 5G выглядит одним из самых привлекательных аппаратов. Меняющий цвет корпус выделяет его среди многих конкурентов. При этом у него потрясающие грани, которые добавляют свою изюминку во внешний вид. Они приятно переливаются на солнце, но сильно маркие и собирают отпечатки пальцев. Ещё аппарат предлагает хороший экран, приличные для его ценовой категории камеры и неплохую продолжительность работы.

Vivo V25 5G обладает экраном AMOLED с диагональю 6,44 дюйма, разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и U-образным вырезом сверху. Экран не полностью безрамочный, но это не слишком бросается в глаза. Цвета на нём насыщенные и яркие, а контрастность вполне достаточная. Углы обзора неплохие и высокая яркость, чтобы нормально видеть изображение даже под прямыми солнечными лучами. Максимальная яркость достигает 1300 нит и поддерживается стандарт HDR10+. Имеется сертификация Widevine L1, что означает возможность трансляции видео в формате HD. Частота обновления 90 Гц ощущается при взаимодействии с интерфейсом в поддерживающих её приложениях. Естественно, частота в 120 Гц была бы ещё лучше.

Железо

Vivo V25 5G работает на процессоре MediaTek Dimensity 900. Это не самая современная система на чипе, но она неплохо выполняет свою работу. Скорость загрузки приложений достаточно высокая, многозадачная работа тоже не вызывает нареканий. Аппарат без проблем справлялся с играми, особенно с PUBG, Asphalt и Call of Duty. При длительных баталиях большого нагрева корпуса замечено не было.

В бенчмарке AnTuTu был получен приличный результат в 472795 баллов, в многоядерном тестировании Geekbench 5 набрано 2056 баллов. В тесте CPU Throttle производительность устройства слегка падает. Аппарат работал на 80% от пиковой скорости, что можно назвать хорошим значением, но не отличным. Объём оперативной памяти равен 8/12 ГБ. Также для расширения доступна виртуальная память в количестве 8 ГБ. Объём хранилища составляет 256 ГБ и есть поддержка карт памяти micro SD.

Камера и фотографии

Vivo V25 5G получил основную камеру с разрешением 64 Мп, оптической стабилизацией изображения и апертурой f/1,8. Рядом находится сверхширокоугольная камера 8 Мп с полем обзора 120 градусов и камера макро 2 Мп. Это неплохие камеры и они справляются со своими задачами при дневном освещении. Изображения с основной камеры имеют достаточно высокую детализацию и динамический диапазон даже в пасмурные дни. Снимки кажутся слишком обработанными программно, но в целом результат хороший.

Фото со сверхширокоугольной камеры тоже выглядят неплохо, но им не помешали бы улучшенные динамический диапазон и контрастность. Что касается камеры макро, она в лучшем случае средняя. Эта камера может делать приличные фотографии крупным планом при хорошем освещении.

При слабом освещении снимки кажутся немного зернистыми даже в режиме ночной съёмки, но в целом пригодные для использования. Основная камера хорошо передаёт детали и цвета в темноте. Передняя камера 50 Мп с апертурой f/2.0 делает приличные селфи даже при слабом освещении. Она предлагает хорошую детализацию лица и точные оттенки кожи. Однако, режим портретной съёмки на Vivo V25 5G нуждается в доработке. Зачастую получить размытый задний план на изображениях непросто.

Весь день на связи

Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч, чего точно хватает на весь день. Обычная нагрузка состояла из просмотра социальных сетей, лёгких игр, фотографирования, просмотра электронных писем и уведомлений. В тесте батареи PC Mark аппарат проработал 13 часов 20 минут. В комплект поставки входит зарядное устройство Flash мощностью 44 Вт. Оно способно зарядить почти разряженную батарею до 100% чуть более чем за час.

Vivo V25 5G работает с оболочкой FunTouchOS 12 на системе Android 12. Программное обеспечение интуитивно понятное и предлагает немало вариантов настроек. Доступно множество предустановленных приложений и лишних уведомлений, портящих общее впечатление от устройства на первом включении. Проблем с работой в сетях 4G замечено не было. Аппарат также совместим с диапазонами Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц и поддерживает диапазоны SA и NSA у сети 5G. Что касается динамика, звук из него можно назвать более чем приемлемым.

Заключение

Этот аппарат был бы лучше со стереодинамиками, экраном с частотой обновления 120 Гц и более быстрым процессором.

Тем не менее, для средней ценовой категории он и так вполне неплох. Он предлагает привлекательный внешний вид с изменением оттенков, работает стабильно, долго и неплохо снимает.

Плюсы Отличная камера

Приятный внешний вид, особенно грани

Шустрая оболочка

Быстрая зарядка

Богатая комплектация Минусы Не хватает экрана 120 Гц

Нет стереодинамиков

Нет беспроводной зарядки