Обзор телевизора Tuvio TQ75UFBTV1: большой и шустрый

В декабре 2022 года Яндекс представил новый бренд бытовой техники под названием Tuvio. Несмотря на то, что бренд относительно новый, он уже завоевал свою нишу на рынке, как производитель качественных устройств и доступных по цене.

Сейчас Tuvio выпустил вторую серию телевизоров с экранами 50, 55, 65 и 75 дюймов. Мы никак не могли обойти их стороной. Поэтому сегодня у нас на обзоре одна из самых крупных моделей – 75-дюймовый телевизор Tuvio TQ75UFBTV1. Стоит ли приобретать этот телевизор или же обратить внимание на другие варианты? Давайте разберёмся.

Технические характеристики Tuvio TQ75UFBTV1

Модель: TQ75UFBTV1

Габариты (ШxВxТ): 1669x958x103 мм, 28,7 кг

Дисплей: 75″, 3840×2160, 60 Гц

Тип подсветки: Direct LED

Технология экрана: QLED

Тип матрицы: VA

ТВ-тюнер: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, аналоговый (PAL, SECAM, NTSC)

Разъемы и интерфейсы: AV-вход, Ethernet – RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический, выход на наушники, слот CI/CI+

Яркость: 350 Кд/м2

Контраст: 1300:1

Память: 1,5 ГБ оперативной, 8 ГБ постоянной

Звук: 2 динамика 10 Вт (Dolby Digital Plus)

ОС: Android TV 11 (оболочка Яндекс ТВ/YaOS)

Связь: Wi-Fi (2,4 ГГц, 5 ГГц), Bluetooth, Ethernet (LAN), Miracast

Стоимость на момент обзора: 74 000 ₽

Внешний вид

Телевизор Tuvio TQ75UFBTV1 поставляется в довольно объемной упаковке из прочного картона. На боковых сторонах упаковки имеются четыре отверстия для удобной переноски, которые также действуют как защита от случайного открытия коробки.

На фото сняты страховочные крепежи от случайного открытия.

Процесс распаковки простой и лёгкий: не требуется переворачивать коробку для извлечения телевизора. Верхняя часть поднимается, в то время как нижняя остается на месте для обеспечения устойчивости. После, нужно только достать сам телевизор и расположить его на удобной поверхности для установки ножек.

Подключение осуществляется через отсоединяемый кабель электропитания, расположенный на задней левой стороне корпуса. Остальные разъёмы находятся на правой стороне.

Tuvio TQ75UFBTV1 — это действительно громадный телевизор, имеющий высоту 96 см и ширину 167 см. С момента первого включения и в течение всего использования он полностью погружает в просматриваемый контент.

На фотографии Tuvio TQ75UFBTV1 он может показаться небольшим, но на самом деле это устройство практически имеет высоту 1 метр и ширину 2 метра.

Тонкие рамки экрана обеспечивают широкий обзор, а нижняя рамка из алюминия с логотипом бренда расположена на том месте, которое привычно для многих моделей.

В центре рамки находится ИК-приемник для пульта управления. Индикатор горит синим цветом в выключенном состоянии и выключается при включении телевизора. Также на телевизоре есть только одна физическая кнопка для включения и выключения, поэтому пульт лучше не терять.

До сих пор не могу привыкнуть к синим индикатором в выключенном состоянии.

В комплекте с Tuvio TQ75UFBTV1 идут две широкие металлические ножки. Для модели необходимо подходящее место – тумба с шириной не менее 40 см и длиной не менее 140 см. В противном случае установка телевизора на ровную поверхность будет невозможна. Однако его можно также установить на стену, так как на задней панели есть отверстия VESA-крепления.

Ножки из металла, крепкие, увесистые и внушают доверие.

Если кратко, то дизайн телевизора современный и не вызывает вопросов, так же как и толщина корпуса. Он сделан аккуратно, без скрипов и зазоров.

Картинка и звук

75 дюймов с разрешением 3840×2160 точек, действительно внушают доверие. В телевизоре используется VA-матрица, а углы обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали, гарантируют высокое качество изображения практически из любой точки комнаты. Частота обновления экрана при этом составляет 60 Гц.

Яркость в 350 нит обеспечивает насыщенное, живое и контрастное изображение, подходящее для просмотра красочной анимации и фильмов. Но главное преимущество телевизора Tuvio TQ55UFBTV1 – использование технологии подсветки экрана QLED. Эта передовая технология основана на квантовых точках – микроскопических искусственных кристаллах размером от 2 до 10 нанометров, которые направляют световой поток от светодиодной подсветки, расположенной на задней части экрана.

Технология QLED (Quantum Dot Light Emitting Diode) является одной из передовых технологий, используемых в современных телевизорах. Она основана на использовании квантовых точек (quantum dots), которые представляют собой микроскопические полупроводниковые частицы.

Основной принцип работы технологии заключается в применении этих квантовых точек для улучшения качества изображения на экране. Квантовые точки способны точно регулировать цветовой спектр и освещение, что позволяет достичь более яркого, насыщенного и точной цветопередачи на экране телевизора.

Светодиоды, находящиеся на задней панели экрана телевизора, передают свет через слой квантовых точек. Каждая квантовая точка является своеобразным фильтром, который может точно настроить цвет свечения светодиода, что позволяет добиться более широкого цветового охвата и точной цветопередачи.

По звуку Tuvio TQ75UFBTV1 демонстрирует достаточно хорошие характеристики. Два динамика по 10 Вт каждый, использующие технологию Dolby Digital Plus, обеспечивают качественное звучание. Если нужен более мощный звук, всегда можно дополнительно приобрести любую желаемую акустическую систему (саундбар). В целом звук приятен, не плоский и не вызывает нареканий.

Понятная система

Телевизор от Tuvio, как можно догадаться, работает под управлением Яндекс ТВ с «Алисой». Основанная на Android TV 11, оболочка функционирует без тормозов и проблем. В этом ей помогают 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти.

Яндекс ТВ уже встречалась нам в других телевизорах от Яндекса и она будет максимально понятна даже для пользователей, впервые попробовавших смарт-ТВ.

В телевизоре имеется встроенный голосовой помощник «Алиса», который предоставит информацию о текущей погоде, сможет выполнить поиск нужной информации, сыграть в «Слова» и поможет управлять умным домом. Для активации достаточно нажать соответствующую кнопку на пульте. Однако, функции голосового вызова по команде к сожалению нет.

Пульт управления работает через Bluetooth и оснащён встроенным микрофоном.

Если уйти с главного экрана, то в левой части интерфейса находится меню управления с быстрым доступом к любому контенту. Можно запустить стандартное «ТВ» и смотреть телеканалы, использовать каталог для выбора фильма по жанру или переключиться на музыку от сервиса Яндекс Музыка.

Также в нижней части экрана находится раздел «Приложения» с быстрой загрузкой популярных сервисов. Если этого окажется недостаточно, есть возможность установки приложений через APK, без дополнительных сложностей.

Итого

Tuvio TQ75UFBTV1 в целом представляет собой интересный и главное, качественный телевизор. За свою стоимость он предлагает огромный 75-дюймовый экран с поддержкой 4K и современный безрамочный дизайн, что обеспечивает эффект погружения в просматриваемый контент.

Добавляет плюсов телевизору оболочка «Яндекс ТВ», которая работает достаточно быстро и раскрывает свои возможности при использовании подписки Яндекс Плюс. Естественно, купить Tuvio TQ75UFBTV1 можно эксклюзивно только на «Яндекс.Маркете» за 74 000 рублей.

Богдан Дегтярев Плюсы Качественная сборка

Безрамочный экран

Встроенная Алиса

Шустрая оболочка

QLED решает Недостатки Синий индикатор в выключенном состоянии