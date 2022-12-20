«Яндекс Маркет» запустил новый бренд бытовой техники Tuvio

Маркетплейс «Яндекс Маркет» объявил о запуске фирменного бренда электроники и бытовой техники под названием Tuvio. В списке пока немного позиций, однако там есть 43-дюймовый телевизор с платформой «Яндекс ТВ». У него используется матрица IPS с подсветкой Direct LED и яркостью до 260 нит. Акустика имеет мощность в 20 Вт. Его цена составляется 19 990 рублей, однако в рамках новогодней распродажи его можно купить за 14 990 рублей.

Также до конца года появится 32-дюймовый телевизор Tuvio за 14 990 рублей (10 990 рублей на распродаже). А в 2023 году под этим брендом ожидается появление холодильников, стиральных машин, чайников, микроволновок и прочего.

Помимо этого, «Яндекс Маркет» владеет брендами «Кстати, на Маркете» (товары длительного хранения), Commo (аксессуары для электроники) и Junion (детские товары).