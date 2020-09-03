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Обзор

Обзор TECNO SPARK 5 Air: амбициозный бюджетник на каждый день

Какой смартфон выбрать, если хочется устройство с дизайном, ничем не отличающимся от флагманских решений, емким аккумулятором, но при этом желание переплачивать напрочь отсутствует? Конечно же, стоит обратить внимание на бюджетники, в ассортименте представленные китайскими производителями на отечественном рынке. Предлагаемые модели полностью сбалансированы по техническим характеристикам, качеству и ценам – это выносливые «лошадки», способные отработать каждую потраченную на них копейку. Одним из таких вариантов является TECNO SPARK 5 Air.

TECNO Mobile – китайская торговая марка, ворвавшаяся на мировой рынок в начале 2018 году, однако на Родине бренд и его продукция известны с 2006 г. За его плечами несколько успешных мобильных устройств, ставших для многих хорошей альтернативой смартфонам других производителей.

Почти как флагман: особенности дизайна

Еще совсем недавно устройства с большими экранами пользовались огромным спросом на профильном рынке. Затем их популярность приутихла, точнее, производители изменили форм-фактор, оставив крупный дисплей и уменьшив корпус за счет отсутствия рамок. Новинка, представленная TECNO, оснащена большим, 7-ми дюймовым IPS-экраном, который позволяет с комфортом работать с развлекательным контентом.

  • Tecno Spark 5 Air 18

TECNO SPARK 5 Air одет в красивый корпус, выполненный в градиентных цветах. Приятные глазу переливы, дарят эстетическое удовольствие. Тыльная крышка красиво переливается в лучах солнца.

Корпус реализован из прочного пластика с тактильно приятным глянцевым покрытием. Это, вероятно, минус, так как на поверхности остаются отпечатки пальцев, и, если вы не любите постоянно натирать до блеска заднюю крышку, телефон стоит приодеть в комплектный чехол. Модель выпускается в нескольких оттенках: темно-зеленый, ярко-оранжевый, небесно-голубой и серый-градиент. Поэтому каждый сможет подобрать устройство под себя.

  • Tecno Spark 5 Air 5
  • Tecno Spark 5 Air 6

Смартфон поставляется с хорошей комплектацией, которая включает в себя не только блок зарядки и кабель, но и аксессуары. Простенький прозрачный силиконовый чехол – неплохое решение, которое будет защищать корпус от царапин, при этом не скроет его дизайн. Также в комплекте сразу идет защитное стекло на дисплее.

  • Tecno Spark 5 Air 10

В целом, TECNO SPARK 5 Air «одет» в эргономичный корпус, который хорошо лежит в руке, и не норовит выскользнуть из нее.

Как и следует бюджетной альтернативе флагману, новинка оснащена многими достижениями технического прогресса, например, сканером отпечатка, который уютно разместился в верхней части тыльной крышки. Палец безошибочно находит датчик.

Основные камеры расположены на «спинке» устройства, слегка выступают над корпусом.

  • Tecno Spark 5 Air 7

Однако, фишка модели заключается не в корпусе, а в его дисплее – большой модуль занимает до 88% всей площади. Ударопрочных возможностей здесь тоже не оказалось.

Другие особенности:

  1. Кнопки настройки громкости/клавиша старта разместились на правой грани;
  2. Поддерживается работа с двумя SIM-картами, слот для которых предусмотрен с левой стороны;
  3. Разъем 3.5 мм Jack для подключения гарнитуры – в нижней части.

Гордость производителя – экран SPARK’а

При внушительных габаритах дисплей не может похвастаться высоким разрешением. Пользователю придется довольствоваться HD+ разрешением 720×1640 точек.

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Благодаря стандартному соотношению сторон 19.5:9 смартфон отлично подходит для воспроизведения мультимедийного контента – пользователь не испытает неудобства при просмотре фильмов и видеороликов.

Дисплей передает картинку в неплохом качестве. Может похвастаться детализированным изображением с цветопередачей, которая близка к натуральной.

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Если вы ищете планшетофон для поглощения контента, SPARK 5 Air справится с основными требованиями и станет надёжным помощником при решении повседневных задач.

Производительность для нетребовательных пользователей

Ультрабюджетное устройство стоимость 7990 рублей, хоть и имеет дизайн, близкий к флагманскому, не может похвастаться начинкой высокого уровня. Аппарат базируется на популярном для бюджетников процессоре Mediatek Helio A22 – четырехъядерный чип справляется со львиной долей поставленных задач.

Кроме скроллинга страниц в сети, владелец может слушать музыку, смотреть видео, работать с фотографией, запускать нетребовательные игры.

За обработку изображения отвечает чипсет PowerVR GE8300 с максимальной частотой до 660 МГц.

На борту установлено 2 Гб оперативной и 32ГБ встроенной памяти. Несмотря на то, что по меркам 2020 года – это не лучший результат, производитель утверждает, что за счет оптимизированного программного обеспечения пользователь не столкнется с какими-либо проблемами и во время тестах их действительно не возникало.

Небольшой объем постоянной памяти устраняется путем установки карты памяти до 256 Гб.

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  • Tecno Spark 5 Air 20

Присутствуют необходимые для нормальной эксплуатации коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, GPS, аудио разъём 3,5 мм. Система не обделена акселерометром, датчиками освещения и приближения.

Автономность – сильная сторона PowerVR GE8300

Большой экран предполагает высокое энергопотребление, с чем прекрасно знакомы разработчики китайской компании. Модель обзавелась аккумуляторной батареей на 5000 мАч. Именно она является для многих причиной покупки. Такой емкости достаточно, чтобы пользоваться смартфоном в активном режиме на протяжении дня и более.

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Несмотря на аккумулятор ёмкость 5000 мАч, смартфон обладает толщиной всего 8.95 мм

При непрерывной работе экрана устройство будет функционировать и не требовать подключения к сети более 11 часов – неплохой результат, намекающий на то, что владельцам не придется вспоминать о блоке питания несколько суток. По заявлению производителя смартфон может проработать 25 часов в режиме разговора, 20.6 часов в режиме воспроизведения музыки и около 20.8 часов в режиме воспроизведения видео.

Зарядка АКБ выполняется посредством разъема MicroUSB. Процесс занимает достаточно много времени, так как смартфон не поддерживает технологию быстрой зарядки.

Качественная фотография в один клик

Рассматривая варианты для покупки, большинство пользователей акцентируют внимание на фото-возможностях смартфона. Новинка оснащена модулем, состоящим из нескольких объективов.

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Двойная основная камера с разрешением 13Mп, и AF, f/1.8 + AIс работает в компании с дополнительным сенсором глубины на 2 Мп. Для получения наилучшего качества используется светодиодная вспышка. Кроме того, основная камера оснащена HDR с искусственным интеллектом, что помогает обеспечивать четкие детали на фото днем и ночью.

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Фотографии в полном качестве можно посмотреть по ссылке

Любители фото могут вздохнуть с облегчением – в устройстве предусмотрен автоматический фокус. Также поддерживается съемка видео в формате FullHD. А чтобы процесс съемки был максимально простым и приятным, в устройство внедрен искусственный интеллект, работающий с 10 сценами.

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ИИ определяет сцену и создаёт нужные настройки для фото

ИИ делает фотографии яркими и реалистичными, устраняет мелкие недостатки. Пользу этой технологии можно оценить самостоятельно, сделав кадры с ИИ и без него.

Нестыдные селфи

Для любителей публиковать снимки в социальных сетях, делиться с друзьями и близкими, предусмотрена фронтальная камера HDR+ с разрешением 8 Мп и двойной вспышкой.

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Вспышка хорошо замаскирована. Чтобы её увидеть в нерабочем состоянии, придётся светить фонариком и приглядываться

Поддерживается опция размытия заднего фона – «боке», технология AI HDR. На плечи последней ложатся задачи основного модуля – ИИ обрабатывает фотографии, взаимодействуя с цветопередачей и резкостью. Есть продвинутые алгоритмы бьютификации, позволяющие выровнять тон кожи или убрать несовершенства на каждом селфи. В темное время суток нет необходимости отказывать себе в новой фотке – светодиодная вспышка обеспечит достаточный объем света.

Приобретая недорогой смартфон, все же не стоит рассчитывать на безупречное качество фото и видео. Наилучшие кадры можно «выжать» при дневном или искусственном освещении. В вечернее время появляются шумы, но ИИ всегда готов исправить ситуацию.

Если делать скидку на демократичную цену смартфона, он выдает вполне хорошие фото и видео, которые придутся по душе многим пользователям.

Операционная система – оптимизация для удобства пользователя

Разработчики SPARK 5 Air решили пойти по пятам некоторых производителей, и создали собственную оболочку HiOS 6, которая базируется на одно из последних версий Android 10 Go.

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HiOS 6 очень удобная система со своими интересными возможностями

ПО работает плавно, быстро реагирует на тактильные команды, не раздражает задержками, тормозами и прочими неприятными моментами. Важно, что производитель регулярно модернизирует продукт и предоставляет возможность обновления системы. Удобный интерфейс, отсутствие фризов, относительно крупные иконки, удобная навигационная панель делают новинку неплохим решением на каждый день.

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Игровой режим подбирает оптимальные настройки для запуска игр для уменьшения потери FPS

Из интересных особенностей можно выделить активацию вспышки при входящих звонках в WhatsApp, а также возможность отвечать на них жестами. Для мобильного гейминга предусмотрен игровой смарт режим, который «глушит» все входящие уведомления, а также предоставляет максимальную производительность смартфона.

На страже личных данных

Производитель позаботился и о безопасности личных данных пользователя. Здесь реализованы привычные графический ключ и пароль. Кроме этого, можно юзать:

  1. Сканер отпечатка, который моментально реагирует на касания и предоставляет доступ к системе.
  2. Разблокировка по лицу – сенсор распознает лицо владельца, при этом трюк, связанный с заменой лица на фото не работает.

Что в итоге?

TECNO SPARK 5 Air – фаблет среднего уровня, оснащенный крупным дисплейным модулем и внушительной емкостью АКБ. Дизайн аппарата покорит тех, кто шагает в ногу со временем и не желает отставать от трендов. Смартфон будет каждый день радовать изящными переливами и отличной сборкой.

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Экран модели не обременен толстыми рамками – есть где «разгуляться» в плане развлечений. К тому же, такой вариант актуален для людей, имеющих проблемы со зрением.

Делая выбор в пользу смартфона, стоит учитывать, что здесь вряд ли получится добиться качество фото и видео, свойственного более дорогой техники. По уровню фото аппарат способен посоревноваться со многими конкурентами в этом ценовом сегменте.

Пользоваться смартфоном на повседневной основе удобно – он поддерживает большое количество приложений, и игры – не исключение. SPARK 5 Air подойдет для переписки в мессенджерах и видеоконференций, а также станет отличным помощником для начинающих блогеров.

В копилку сильных сторон стоит отправить привлекательную стоимость в 7990 рублей, а также наличие хорошего комплекта, включающего защитный чехол и пленку – после покупки не придется покорять просторы интернет-магазинов в поиске подходящего аксессуара.

Плюсы

  • Огромный дисплей
  • Приятная стоимость
  • Неплохая камера
  • Две фронтальные вспышки
  • Долго держит заряд
  • Современный дизайн

Минусы

  • Долгая подзарядка
  • Использование разъема MicroUSB
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