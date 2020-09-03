Обзор TECNO SPARK 5 Air: амбициозный бюджетник на каждый день

Какой смартфон выбрать, если хочется устройство с дизайном, ничем не отличающимся от флагманских решений, емким аккумулятором, но при этом желание переплачивать напрочь отсутствует? Конечно же, стоит обратить внимание на бюджетники, в ассортименте представленные китайскими производителями на отечественном рынке. Предлагаемые модели полностью сбалансированы по техническим характеристикам, качеству и ценам – это выносливые «лошадки», способные отработать каждую потраченную на них копейку. Одним из таких вариантов является TECNO SPARK 5 Air.

TECNO Mobile – китайская торговая марка, ворвавшаяся на мировой рынок в начале 2018 году, однако на Родине бренд и его продукция известны с 2006 г. За его плечами несколько успешных мобильных устройств, ставших для многих хорошей альтернативой смартфонам других производителей.

Почти как флагман: особенности дизайна

Еще совсем недавно устройства с большими экранами пользовались огромным спросом на профильном рынке. Затем их популярность приутихла, точнее, производители изменили форм-фактор, оставив крупный дисплей и уменьшив корпус за счет отсутствия рамок. Новинка, представленная TECNO, оснащена большим, 7-ми дюймовым IPS-экраном, который позволяет с комфортом работать с развлекательным контентом.

TECNO SPARK 5 Air одет в красивый корпус, выполненный в градиентных цветах. Приятные глазу переливы, дарят эстетическое удовольствие. Тыльная крышка красиво переливается в лучах солнца.

Корпус реализован из прочного пластика с тактильно приятным глянцевым покрытием. Это, вероятно, минус, так как на поверхности остаются отпечатки пальцев, и, если вы не любите постоянно натирать до блеска заднюю крышку, телефон стоит приодеть в комплектный чехол. Модель выпускается в нескольких оттенках: темно-зеленый, ярко-оранжевый, небесно-голубой и серый-градиент. Поэтому каждый сможет подобрать устройство под себя.

Смартфон поставляется с хорошей комплектацией, которая включает в себя не только блок зарядки и кабель, но и аксессуары. Простенький прозрачный силиконовый чехол – неплохое решение, которое будет защищать корпус от царапин, при этом не скроет его дизайн. Также в комплекте сразу идет защитное стекло на дисплее.

В целом, TECNO SPARK 5 Air «одет» в эргономичный корпус, который хорошо лежит в руке, и не норовит выскользнуть из нее.

Как и следует бюджетной альтернативе флагману, новинка оснащена многими достижениями технического прогресса, например, сканером отпечатка, который уютно разместился в верхней части тыльной крышки. Палец безошибочно находит датчик.

Основные камеры расположены на «спинке» устройства, слегка выступают над корпусом.

Однако, фишка модели заключается не в корпусе, а в его дисплее – большой модуль занимает до 88% всей площади. Ударопрочных возможностей здесь тоже не оказалось.

Другие особенности:

Кнопки настройки громкости/клавиша старта разместились на правой грани; Поддерживается работа с двумя SIM-картами, слот для которых предусмотрен с левой стороны; Разъем 3.5 мм Jack для подключения гарнитуры – в нижней части.

Гордость производителя – экран SPARK’а

При внушительных габаритах дисплей не может похвастаться высоким разрешением. Пользователю придется довольствоваться HD+ разрешением 720×1640 точек.

Благодаря стандартному соотношению сторон 19.5:9 смартфон отлично подходит для воспроизведения мультимедийного контента – пользователь не испытает неудобства при просмотре фильмов и видеороликов.

Дисплей передает картинку в неплохом качестве. Может похвастаться детализированным изображением с цветопередачей, которая близка к натуральной.

Если вы ищете планшетофон для поглощения контента, SPARK 5 Air справится с основными требованиями и станет надёжным помощником при решении повседневных задач.

Производительность для нетребовательных пользователей

Ультрабюджетное устройство стоимость 7990 рублей, хоть и имеет дизайн, близкий к флагманскому, не может похвастаться начинкой высокого уровня. Аппарат базируется на популярном для бюджетников процессоре Mediatek Helio A22 – четырехъядерный чип справляется со львиной долей поставленных задач.

Кроме скроллинга страниц в сети, владелец может слушать музыку, смотреть видео, работать с фотографией, запускать нетребовательные игры.

За обработку изображения отвечает чипсет PowerVR GE8300 с максимальной частотой до 660 МГц.

На борту установлено 2 Гб оперативной и 32ГБ встроенной памяти. Несмотря на то, что по меркам 2020 года – это не лучший результат, производитель утверждает, что за счет оптимизированного программного обеспечения пользователь не столкнется с какими-либо проблемами и во время тестах их действительно не возникало.

Небольшой объем постоянной памяти устраняется путем установки карты памяти до 256 Гб.

Присутствуют необходимые для нормальной эксплуатации коммуникации: Wi-Fi, Bluetooth, USB OTG, GPS, аудио разъём 3,5 мм. Система не обделена акселерометром, датчиками освещения и приближения.

Автономность – сильная сторона PowerVR GE8300

Большой экран предполагает высокое энергопотребление, с чем прекрасно знакомы разработчики китайской компании. Модель обзавелась аккумуляторной батареей на 5000 мАч. Именно она является для многих причиной покупки. Такой емкости достаточно, чтобы пользоваться смартфоном в активном режиме на протяжении дня и более.

Несмотря на аккумулятор ёмкость 5000 мАч, смартфон обладает толщиной всего 8.95 мм

При непрерывной работе экрана устройство будет функционировать и не требовать подключения к сети более 11 часов – неплохой результат, намекающий на то, что владельцам не придется вспоминать о блоке питания несколько суток. По заявлению производителя смартфон может проработать 25 часов в режиме разговора, 20.6 часов в режиме воспроизведения музыки и около 20.8 часов в режиме воспроизведения видео.

Зарядка АКБ выполняется посредством разъема MicroUSB. Процесс занимает достаточно много времени, так как смартфон не поддерживает технологию быстрой зарядки.

Качественная фотография в один клик

Рассматривая варианты для покупки, большинство пользователей акцентируют внимание на фото-возможностях смартфона. Новинка оснащена модулем, состоящим из нескольких объективов.

Двойная основная камера с разрешением 13Mп, и AF, f/1.8 + AIс работает в компании с дополнительным сенсором глубины на 2 Мп. Для получения наилучшего качества используется светодиодная вспышка. Кроме того, основная камера оснащена HDR с искусственным интеллектом, что помогает обеспечивать четкие детали на фото днем и ночью.

Любители фото могут вздохнуть с облегчением – в устройстве предусмотрен автоматический фокус. Также поддерживается съемка видео в формате FullHD. А чтобы процесс съемки был максимально простым и приятным, в устройство внедрен искусственный интеллект, работающий с 10 сценами.

ИИ определяет сцену и создаёт нужные настройки для фото

ИИ делает фотографии яркими и реалистичными, устраняет мелкие недостатки. Пользу этой технологии можно оценить самостоятельно, сделав кадры с ИИ и без него.

Нестыдные селфи

Для любителей публиковать снимки в социальных сетях, делиться с друзьями и близкими, предусмотрена фронтальная камера HDR+ с разрешением 8 Мп и двойной вспышкой.



Вспышка хорошо замаскирована. Чтобы её увидеть в нерабочем состоянии, придётся светить фонариком и приглядываться

Поддерживается опция размытия заднего фона – «боке», технология AI HDR. На плечи последней ложатся задачи основного модуля – ИИ обрабатывает фотографии, взаимодействуя с цветопередачей и резкостью. Есть продвинутые алгоритмы бьютификации, позволяющие выровнять тон кожи или убрать несовершенства на каждом селфи. В темное время суток нет необходимости отказывать себе в новой фотке – светодиодная вспышка обеспечит достаточный объем света.

Приобретая недорогой смартфон, все же не стоит рассчитывать на безупречное качество фото и видео. Наилучшие кадры можно «выжать» при дневном или искусственном освещении. В вечернее время появляются шумы, но ИИ всегда готов исправить ситуацию.

Если делать скидку на демократичную цену смартфона, он выдает вполне хорошие фото и видео, которые придутся по душе многим пользователям.

Операционная система – оптимизация для удобства пользователя

Разработчики SPARK 5 Air решили пойти по пятам некоторых производителей, и создали собственную оболочку HiOS 6, которая базируется на одно из последних версий Android 10 Go.









HiOS 6 очень удобная система со своими интересными возможностями

ПО работает плавно, быстро реагирует на тактильные команды, не раздражает задержками, тормозами и прочими неприятными моментами. Важно, что производитель регулярно модернизирует продукт и предоставляет возможность обновления системы. Удобный интерфейс, отсутствие фризов, относительно крупные иконки, удобная навигационная панель делают новинку неплохим решением на каждый день.







Игровой режим подбирает оптимальные настройки для запуска игр для уменьшения потери FPS

Из интересных особенностей можно выделить активацию вспышки при входящих звонках в WhatsApp, а также возможность отвечать на них жестами. Для мобильного гейминга предусмотрен игровой смарт режим, который «глушит» все входящие уведомления, а также предоставляет максимальную производительность смартфона.

На страже личных данных

Производитель позаботился и о безопасности личных данных пользователя. Здесь реализованы привычные графический ключ и пароль. Кроме этого, можно юзать:

Сканер отпечатка, который моментально реагирует на касания и предоставляет доступ к системе. Разблокировка по лицу – сенсор распознает лицо владельца, при этом трюк, связанный с заменой лица на фото не работает.

Что в итоге?

TECNO SPARK 5 Air – фаблет среднего уровня, оснащенный крупным дисплейным модулем и внушительной емкостью АКБ. Дизайн аппарата покорит тех, кто шагает в ногу со временем и не желает отставать от трендов. Смартфон будет каждый день радовать изящными переливами и отличной сборкой.

Экран модели не обременен толстыми рамками – есть где «разгуляться» в плане развлечений. К тому же, такой вариант актуален для людей, имеющих проблемы со зрением.

Делая выбор в пользу смартфона, стоит учитывать, что здесь вряд ли получится добиться качество фото и видео, свойственного более дорогой техники. По уровню фото аппарат способен посоревноваться со многими конкурентами в этом ценовом сегменте.

Пользоваться смартфоном на повседневной основе удобно – он поддерживает большое количество приложений, и игры – не исключение. SPARK 5 Air подойдет для переписки в мессенджерах и видеоконференций, а также станет отличным помощником для начинающих блогеров.

В копилку сильных сторон стоит отправить привлекательную стоимость в 7990 рублей, а также наличие хорошего комплекта, включающего защитный чехол и пленку – после покупки не придется покорять просторы интернет-магазинов в поиске подходящего аксессуара.

Плюсы Огромный дисплей

Приятная стоимость

Неплохая камера

Две фронтальные вспышки

Долго держит заряд

Современный дизайн Минусы Долгая подзарядка

Использование разъема MicroUSB