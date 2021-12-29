Обзор смарт-телевизора KIVI 55U740LB: доступные 55 дюймов

Осенью 2021 года, компания KIVI представила для российского рынка новую линейку смарт-телевизоров. Уже в декабре к нам в редакцию на обзор приехала 55-дюймовая модель 55u740lb.

Пройдёмся сразу по-главному. Сама компания KIVI появилась в 2016 году и сразу сосредоточила основную деятельность на смарт-телевизорах. Разработки устройств проходят в офисах Украины и Китая. Запчасти и прочие комплектующие поставляются из Японии, Китая и Тайваня. Кроме того, телевизоры KIVI используют сертифицированный Android TV, поэтому никаких кастомных прошивок и прочих танцев с бубном.

Если коротко, то телевизор не подкинул каких-либо неприятных сюрпризов. Всё было ожидаемо и стабильно. Но обо всём по порядку.

Характеристики

Модель: KIVI 55U740LB

Габариты (ВxШxТ): 71×123×3.5/6.4 см, 12,9 кг

Дисплей: 55″ (140 см), 4K UHD (3840•2160рх)

Яркость: 500 Кд/м2

Контраст: 7000:1

Память: 1,5 ГБ оперативной, 8 ГБ постоянной

Звук: 2 динамика 12 Вт

ОС: Android TV 9

Связь: Wi-Fi (2,4 ГГц , 5 ГГц), Bluetooth, Ethernet (LAN)

Энергопотребление: 110 Вт

Стоимость: 42 990 рублей

Комплект поставки

Увидя курьера с огромной коробкой, я сильно удивился. Визуально она казалась массивной, в руках просто так не донести. Но после получения, стало ясно, что коробка не такая уж и тяжелая.

Поставляется телевизор в яркой упаковке. Никаких скучных черно-белых рисунков, а яркая глянцевая иллюстрация. На одной стороне показана улыбка мужчины, а на другой – женщины.

Стоит отметить, что при распаковке экран устройства был прикрыт плотным картоном. Так производитель страхует устройство при транспортировках.

В комплекте находятся крепления, две металлические ножки, документация, кабель 3.5 мм на два «тюльпана», пульт и батарейки для него. За батарейки плюсик, ведь не все производители хотят их комплектовать.

Внешний вид

Дизайн смарт-ТВ KIVI 55u740lb максимально приятный. Рамки тонкие и за счёт этого создаётся иллюзия безрамочного экрана. Видимые глазу границы имеют ширину всего в 2.6 мм, а рамки внутри матрицы – около 10 мм. Снизу крупная рама для крепления металлических ножек – они визуально не портят внешний вид, напротив, выделяют устройство.

Если говорить о самом внешнем виде, то телевизор выглядит достойно и не кажется дешевым. Свободно впишется в любой интерьер, а если вы предпочитаете технику в другом цвете, то есть модель в белом окрасе.

Для установки на ножки потребуется минимум 110 см в длину и более 27 см в ширину. Кроме ножек и установки на поверхности, телевизор можно закрепить на стене с помощью кронштейна типа VESA 200×200.

Внизу посередине нанесён небольшой логотип KIVI, а в нижнем правом углу красуется надпись «Sound by JVC». Говоря про последнее решение – оно довольно спорное. С одной стороны надпись говорит, что используется качественная акустика японского бренда JVC, а с другой стороны возникает путаница, что перед нами телевизор от JVC.

В левом нижнем углу есть индикатор и ручное управление ТВ. Лампочка не слепит ночью глаза и не освещает ярким светом всё помещение. Индикатор незаметно горит в левой части корпуса под конструкцией.

Ещё одна фишка, которую я смог оценить – ручное управление. Если вы потеряете пульт, то этот джойстик сможет повторить базовый функционал пульта – управлять звуком или переключатся между приложениями. Жирный плюс за такую многофункциональность и комфортную подсветку.

В выключенном состоянии телевизор выглядит, как огромная панель черного цвета.

Разъемы

Задняя панель сделана лаконично. Небольшой выступ, где расположена плата и разъёмы для подключения. Посередине находится большой логотип KIVI в тон корпуса.

Как я написал выше, все разъёмы находятся сзади и разделены они на две части. Первая часть расположена слева и даёт быстрый доступ к стандартному 3.5 мм для подключения аудио, HDMI и USB. Другая часть находится в центре и тут разъемы сделаны вниз:

mini AV

3x HDMI

2х USB

Оптический

Ethernet

К ним максимально просто получить доступ из-за большой и продуманной открытой формы. Провода защищены от повреждений, а также лишних изгибов.

Пульт управления

Дизайн ПДУ – это что-то с чем-то. Пульт управления из полуглянцевого белого пластика. Удобно и комфортно сидит в руке. Имеет весь необходимый набор кнопок с закруглёнными краями в белом и чёрном цветах.

В функционал ПДУ входит: включение/выключение, выключение звука, выбор входа, кнопка вызова голосового помощника Google Assistant (можно попросить включить фильм или показать прогноз погоды), регулирования громкости, быстрого запуска Netflix, KIVI, YouTube и OKKO.

Начнём с такого простого, но приятного – функция активации стрелки! Да, разработчики KIVI включили привычную многим стрелку, которая моментально появляется при нажатии на кнопку пульта. Главное, что управлять ей нужно по воздуху, размахивая пультом в разные стороны. Это делает процесс использования браузера очень удобным. Казалось бы, такая мелочь, но сколько приятного.

Немаловажной функцией в пульте – это отключения звука. Многих будущих пользователей порадует присутствие данной кнопки. Некоторые производители упускают этот момент, а с KIVI теперь в любой момент можно просто выключить звук, не мучая каждый раз кнопку уменьшения громкости на пульте в попытке поскорее убавить звук.

Хочется сделать небольшой вердикт, что это один из самых удобных и функциональных пультов, которые я видел.

Экран и звук KIVI

Пожалуй самая важная часть в любом телевизоре – экран. Диагональ дисплея KIVI 55U740LB составляет 55 дюймов с разрешением 4K UHD (3840х2160) и матрицей HVA. Максимальная яркость – 500 Кд/м2 с контрастом 7000:1. Также в наличии поддержка HDR и 4K Upscaling.

По тестам яркость составляет около 500 кд/м2 и это очень хороший показатель. Учитывая, что контрастность отлично отрегулирована, смотреть видео комфортно в любое время суток. Количество засветов минимальное, поэтому никакого дискомфорта нет.

В линейке умных телевизоров 2021 года выпуска, инженеры разработали интересный ряд функций, которые порадуют многих пользователей.

Функция SCC (Super Contrast Control) позволяет устройству выравнивать контрастность, чтобы картинка на экране выглядела живой и реалистичной. Кроме того, есть Ultra Clean, которая масштабирует изображение, увеличивает количество пикселей в исходном канале для увеличения детализации (до 4К). Иными словами, функция устраняет пиксели и пустоты в цвете. Полностью отключить Ultra Clean нельзя, но её возможности подходят и к обработке сигнала.

За звук в телевизоре отвечает японская компания JVC. ТВ получил два качественных динамика по 12 Вт. Команда JVC проработала динамики, тем самым cделав звук чистым и с глубоким звучанием. На максимальном звуке нет никаких хрипов или сторонних звуков. Всё на высоком уровне.

Также есть поддержка Dolby Audio Precessing (DAP) с возможностью выбора предустановки звука для усиления голоса и автоматического выравнивания громкости.

Встроенный функционал

Работает KIVI 55U740LB под управлением Android TV. KIVI является сертифицированным партнером Google, а значит нет никаких проблем в работе и можно будет спокойно обновиться до Android TV 11. Оболочка выдаёт плавную работу и за всё время тестов – ни одного зависания или лага.

Бонусом служит специальное ПО от самой компании – Kivi Media. Платформа включает в себя широкий выбор фильмов, музыкальных видео, сериалов и т.д. С помощью специального лаунчера можно перейти со стандартной платформы ОС Google Android TV на фирменный сервис Kivi Media. В любой момент можно переключиться обратно на систему Google.

Платформа заполнена широким ассортиментом мультимедиа: игры, тренировки, телевидение, фильмы и сериалы.

В разделе игры есть проекты под Android TV и сервис облачного гейминга Boosteroid. Можно подключить геймпад и без труда запускать требовательные игры. В игровой галерее есть Grand The Auto 5, Cyberpunk 2077, Fortnite и PUBG.

Раздел тренировок предоставляет доступ к занятиям от известных фитнес-тренеров. Они проходят три раза в неделю в прямом эфире, доступ бесплатный. Классная функция для тех, кто не хочет выходить из дома лишний раз.

ТВ-каналы предоставляются от OKKO и MeGoGo. Все они поделены на категории. При желании можно подключить дополнительные, а можно смотреть 17 федеральных каналов.

Библиотеку кино и сериалов, снова предоставляют OKKO и MeGoGo. Есть бесплатные и платные. Углубляется в этом не будем.

Итого

Если вы в поисках недорогого, классного смарт-ТВ с большим экраном и разрешением 4К UHD, то KIVI 55U740LB для вас.

Телевизор далеко не китайский ноунейм, он продуман, качественно сделан и честно отрабатывает каждый рубль, который был на него потрачен. Плавная работа, отличная цветопередача, акустика от JVC и мега-удобный пульт. При этом ценник за него весьма адекватный.

Тут однозначный рекоменд к покупке по всем критериям.