BQ начнёт выпуск доступных телевизоров для РФ

Не все российские пользователи могут приобрести телевизоры ведущих производителей. Видимо поэтому отечественный бренд BQ запланировал выпуск на рынок доступных телевизоров для самых бедных слоев населения. В зависимости от стоимости телевизора, он будет комплектоваться теми или иными функциями. Ожидается даже появление Smart TV.

Точная дата запуска производства новых телевизоров неизвестна, но есть точное название, под которым они будут выходить на рынок – Blackton. Стоит заметить, что еще с осени 2019 года, бренд BQ выпускает телевизоры (как видим, под другим брендом), так что эта ниша компании уже знакома.

Но не одними телевизорами живет рассматриваемый нами бренд. Компания еще занимается выпуском мобильных телефонов и смартфонов, но выходят они уже под отдельным брендом – Strike. В этой категории также можно найти устройства разной ценовой категории, работающие на платформе Android. Но в своем большинстве, это кнопочные устройства для работы в не самых приятных условиях.