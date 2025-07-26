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Компактный флагман Honor Magic 8 Mini может получить чип Dimensity 9500

Устройство якобы получит дисплей диагональю 6,31 дюйма и станет младшей моделью в будущей линейке Magic 8.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 10:40

Компания Honor может выпустить в 2026 году компактный смартфон Magic 8 Mini. Как заявляет инсайдер Digital Chat Station, смартфон тестируется на новом флагманском чипе Dimensity 9500.

Официальный анонс серии Honor Magic 8 ожидается в октябре 2025 года, но Mini-версия, по слухам, не появится одновременно с основными моделями — Magic 8 и Magic 8 Pro, которые будут работать на Snapdragon 8 Elite 2. Magic 8 Mini могут представить отдельно, уже в первой половине 2026 года.

Также Honor тестирует чип Dimensity 8500 в ещё одном устройстве — смартфоне среднего класса с большой батареей. Ожидается, что он составит конкуренцию Redmi Turbo 5.

Если утечки подтвердятся, то Magic 8 Mini станет одним из первых смартфонов с Dimensity 9500. Также этот процессор может получить серия Vivo X300, которую представят в сентябре или октябре, и Oppo Find X9.

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Источник:
Weibo
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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