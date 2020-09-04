Realme показала 55-дюймовый телевизор и новые наушники

Во время выставки IFA 2020, представители Realme представили новые продукты. Среди них выделяются телевизор с 55-дюймовой диагональю и пара Bluetooth-наушников. Стоит заметить, что одна модель полностью беспроводная, вторая – с шейным ободком. Что касается появления на рынке новых продуктов, то ожидается, что это состоится уже в ближайшее время.

Говоря о 55-дюймовом телевизоре, стоит сказать, что это самое крупное устройство в этой категории. Компания уже выпустила на рынок два подобных устройства с меньшей диагональю: 32 и 43 дюйма. Smart TV 55 способен обеспечить 108-процентный охват цветового пространства NTSC. Ожидается, что смарт-телевизор получит экран с разрешением Full HD- и 4К. Также наличествует возможность просмотра HDR-контента. Что касается операционной системы, то в этом устройстве применяется Android TV 9.

Buds Air

Если говорить о наушниках, то Realme Buds Air Pro и Buds Wireless P, то они наделены поддержкой технологии активного шумоподавления. А вот о других технических характеристиках информации больше нет, как и о предполагаемой стоимости. Существует большая вероятность того, что все представленные продукты сперва появятся в Индии, а затем уже и на международном рынке.