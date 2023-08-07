Xiaomi представила 100-дюймовый смарт-телевизор с высокоскоростной матрицей

В Китае состоялась премьера смарт-телевизора Xiaomi TV S Pro 100, который получил не только выдающиеся технические характеристики, но и весьма привлекательный ценник для своего класса устройств.

Смарт-ТВ оснащён 100-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 × 2160 пикселей и частотой обновления 144 Гц в штатном режиме, в игровом частота может разгоняться до 240 Гц. Матрица охватывает 94% цветового пространства DCI-P3, отображает 1,07 миллиарда цветов, а точность цветопередачи находится на уровни Delta E≈2. Главная особенностью экрана заключается в наличие 384 независимых зон подсветки, которые обеспечивают не только яркие цвета, но и по-настоящему глубокий чёрный цвет, максимальная яркость составляет 1000 кд/м2.

Кроме этого, устройство оснастили датчиком света для автоматической настройки яркости подсветки, а также есть адаптивный режим цветовой температуры, которая может автоматически подстраиваться под контент и окружающею среду.

За вычислительные возможности отвечает 4-ядерный ARM-чип, который работает в паре с 4-гигабайтами оперативной памяти и 64 Гб хранилища. Заявлена поддержка Wi-Fi 6, Dolby Vision и Dolby Panorama, а также технологий MEMC и AMD FreeSync. Воспроизведение звуковой сцены обеспечивают восемь динамиков суммарной мощностью 30 Вт. Из портов есть: HDMI 2.1 x2, HDMI 2.0 x1, USB 3.0 x1, USB 2.0 x1, AV-вход, S/PDIF, разъём LAN и TV-гнездо.

Xiaomi TV S Pro 100 дебютировал в Китае по цене 17 999 юаней (240 250 ₽), когда смарт-телевизор появится в других регионах, пока неизвестно.