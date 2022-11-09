Обзор realme C33: доступный смартфон с камерой 50 Мп

Компания Realme полным ходом готовится к сезону новогодних праздников, выпуская многочисленные новые смартфоны. Вскоре после появления о модели Realme 9i средней ценовой категории компания представила смартфон Realme C33. Это бюджетная модель с простыми спецификациями и невысокой ценой. Ближайшие конкуренты — Redmi 10C и Samsung A13.

Характеристики realme C33

Модель: realme C33 (RMX3624)

Габариты (ШxВxТ): 164,2 × 75,7 × 8,3 мм, 187 г

Дисплей: 6.5″ (1600×720), IPS, 270 ppi, 60 Гц

Процессор: Unisoc Tiger T612

Камера: 2 модуля. 50 Мп

Камера фронтальная: 5 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной

Батарея: 5 000 мАч, быстрая зарядка, micro-USB

ОС: Android 12 с оболочкой realme UI S Edition

Связь: 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, Galileo, ГЛОНАСС, GPS

Сканер: встроен в боковую кнопку

Стоимость: от 9 990 рублей

Комплект поставки

Поставляется Realme C33 в самом простом боксе в фирменном желтом цвете. Коробка настолько простая, что для открытия смартфона требуется только выдвинуть нижнюю часть бокса вперед.

Внутри смартфон, сетевой адаптер на 5 Вт, шнур USB-Micro USB, скрепка для лотка с SIM-картой и инструкции. Комплектного чехла нет.

Внешний вид

Realme C33 внешне весьма похож на Realme 9i 5G. У него аналогичный дизайн с плоскими краями и блестящей поверхностью сзади. При этом у Realme C33 нет такого же зеркального отражения, словно у CD-диска. Вместо этого дизайн отражает узор с разноцветными лучами, когда свет падает на поверхность под определённым углом. По словам разработчиков, дизайн напоминает текущую на солнце воду. Но несмотря на красоту, корпус весьма маркий. Доступны цветовые варианты Sandy Gold (золотистый), Aqua Blue (голубой) и Night Sea (тёмно-синий).

Realme C33 обладает пластиковой рамкой, имитирующая металл. В целом аппарат выглядит довольно солидным и сразу не скажешь, что его стоимость плюс/минус 10 тысяч рублей. Им удобно пользоваться благодаря прямым углам и относительно простому дизайну. Вес устройства 187 г, что не особо много с учётом аккумулятора ёмкостью 5000 мАч. Толщина корпуса составляет 8,3 мм.

Сзади имеются три выреза для двух камер и светодиодной вспышки. Камеры слегка выступают за пределы корпуса. По этой причине аппарат не лежит на плоской поверхности экраном вверх ровно. Рядом с камерами выгравирован текст Matrix AI Camera.

Сканер отпечатков пальцев находится на правой стороне внутри кнопки питания. Рядом разместили регулятор громкости. Разъём micro-USB, решётка динамика, разъём для наушников и микрофон на нижнем краю.

Realme C33 обладает экраном IPS размером 6,5 дюйма с разрешением HD+ (720 х 1600), частотой 60 Гц и вырезом под фронтальную камеру. Экран хорошо передаёт насыщенные цвета и имеет приличную детализацию и углы обзора. При этом его яркость оставляет желать лучшего. Максимальное значение составляет 400 нит, чего может не хватить для просмотра изображения при солнечном свете.

Кого-то может расстроить устаревший порт MicroUSB, но смартфон оснащён 3,5-разъемом для подключения наушников. Это уже редкость.

На нижнем краю аппарата находится динамик. Он громкий, но ему недостаёт чёткости звука на максимальной громкости. Сканер отпечатков пальцев сбоку работает нормально, как и стандарты связи 4G LTE и Wi-Fi. Последний поддерживает только полосу частот 2,4 ГГц, так что рекордных скоростей ждать не приходится.

Производительность

Аппарат работает на процессоре Unisoc T612 с максимальной частотой 1,8 ГГц. Чип создан на техпроцессе 12 нм и у него восемь вычислительных ядер. Производительности хватает для невысоких нагрузок, таких как прокрутка экранов, открытие приложений и переключение между ними. Если перейти в режим многозадачности, оставляя несколько вкладок Chrome открытыми, аппарат справляется и с этим без особых усилий. В играх скорость не так высока, хотя смотря какая именно игра. Полчаса в Asphalt 9 привели к нагреву и уменьшению частоты кадров, но это типично для бюджетного смартфона.

В бенчмарке AnTuTu получен приличный результат в 209197 баллов, а в многоядерном тесте Geekbench 5 значение составило 1409 баллов. Результаты чуть лучше, чем у смартфонов на процессоре предыдущего поколения.

Realme C33 предлагается в конфигурациях 4/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти. Хотя виртуальная оперативная память не поддерживается, можно поставить карту памяти microSD вместимостью до 1 ТБ для расширения хранилища.

Камеры и фото

Камеры Realme C33 являются главным достоинством этого устройства. Для этой ценовой категории они не самые плохие, по крайней мере, при дневном освещении. Сзади две камеры с основной 50 Мп и дополнительной 0,3 Мп. Разрешение передней камеры составляет 5 Мп.

Фотографии обладают нормальной детализацией, в том числе это относится к лицам на селфи. Цвета с HDR выглядят насыщенными, оттенки кожи слегка искажены. Скорости затвора и фокусировки камер относительно высокие при нормальном освещении.

Ночная съёмка могла бы быть лучше. Изображения были зернистыми, детализация слабоватая. У аппарата есть отдельный режим ночной съёмки, но иногда он мало чем помогает. Есть также портретный режим с ручной настройкой эффекта Боке.

Оболочка

Realme C33 работает на оболочке Realme UI S Edition поверх системы Android 12. Версия S представляет собой урезанный вариант пользовательского интерфейса Realme для бюджетных смартфонов.

При этом взаимодействие с интерфейсом мало чем отличается. Есть предустановленные приложения, от большей части которых можно избавиться после первоначальной настройки устройства.

Самое интересное, что несмотря на упрощённую оболочку, есть возможность активировать обои с анимацией на заблокированном и домашнем экране.

Программное обеспечение выглядит интуитивно понятным. В нём есть красочный пользовательский интерфейс и иконки приложений.

Среди настроек доступны тёмный интерфейс, умные ответы, двойное нажатие для активации экрана и т.д. К сожалению, отсутствует встроенная запись звонков и экрана.

Автономность

Ёмкость аккумулятора равна 5000 мАч, чего должно хватить минимум на день при средней нагрузке. В тестах батареи PC Mark результат составил 8 часов 9 минут. Мощность зарядного устройства из комплекта поставки 10 Вт, на полную зарядку уходит около 3 часов. Это долго, но такая мощность привычна для устройств этой ценовой категории.

Заключение

В России Realme C33 оценили в 9 990 рублей за версию с 4 ГБ памяти. Смартфон в первую очередь выделяется необычным дизайном и более качественной основной камерой для своей ценовой категории.

Кому он подойдет? В первую очередь его оценят нетребовательные пользователи, которым нужен базовый набор на каждый день — мессенджеры, бесконтактная оплата по NFC, звонки и долгая автономность. Следом он может понравиться детям для запуска простых игр и общения по видеосвязи с родителями.

Плюсы Отличная камера в своей категории

Симпатичный внешний вид

Шустрая оболочка

Наличие NFC Минусы Устаревший порт microUSB

Ночная съёмка могла быть лучше