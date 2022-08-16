Обзор realme 9i: NFC, 90 Гц и долгая батарейка

В январе 2022 года, бренд realme анонсировал смартфон из среднебюджетного сегмента realme 9i, но до России новинка добралась относительно недавно.

Прежде всего realme 9i интересен своей начинкой — средний процессор от Snapdragon, 33-ваттная быстрая зарядка, экран 90 Гц и основная камера с датчиком на 50 Мп. По сути, это хороший среднячок с приятным ценником.

Характеристики realme 9i

Модель: realme 9i (RMX3491)

Габариты (ШxВxТ): 75,7×164,4×8,4 ммм, 190 г

Дисплей: 6.6″ (2412×1080), Full HD, IPS

Процессор: Qualcomm Snapdragon 680

Камера: 3 модуля. Основная 50 МП f/1.80, макро 2 МП f/2.40, портретная 2 МП f/2.40

Камера фронтальная: 16 Мп

Память: 4 ГБ оперативной, 128 постоянной

Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

ОС: Android 11 с оболочкой realme UI 3.1

Связь: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS

Защита от воды: нет

Сканер: встроен в кнопку питания, распознавание по лицу

Стоимость: от 19 990 рублей

Комплектация

Смартфон поставляется в неизменной яркой желто-оранжевой коробке. Внутри нее стандартное содержимое: сам смартфон, булавка, силиконовый чехол, кабель USB-C, 33-ваттный блок и документация. И конечно, мною любимая наклейка на лицевой части с перечислением преимуществ.

У меня на обзоре версия в строгом чёрном цвете, также есть еще интересная вариация в синем исполнении.

Внешний вид

Достаю из коробки, тактильные ощущения сразу приятные. Корпус realme 9i выполнен из качественного пластика с переливающимся градиентом. Он настолько «сверкает» разными вертикальными полосками, что создается впечатление многослойности и «пиксельности».

Выглядит симпатично, но, конечно же, такие поверхности маркие на отпечатки пальцев. Для тех, кого этот факт может смутить и в последствие раздражать, в комплекте со смартфоном идет чехол.

На экране сразу наклеена заводская защитная пленка, поэтому лишних действий для защиты делать не придется. Селфи-камера врезана в левую часть экрана.

Realme 9i удобно лежит в руке и не оттягивает карман. Это приятно радует, так как батарея на 5000 мАч вполне могла сделать его громоздким. Этого не случилось, его вес составляет 190 грамм, толщина — 8,4 мм.

Камера

Одним из важных преимуществ смартфона является его основная камера. Она тройная, у главного модуля 50 Мп. Однако, на него смартфон снимает не всегда. Чтобы делать фотографии на 50-мегапиксельный датчик, нужно включать специальный режим. Если этого не делать, то будет использоваться модуль на 12 Мп. Это позволит сэкономить память, так как при использовании последнего файлы будут весить около 2 Мб вместо 10 Мб на более мощную камеру.

Отойдя от характеристик камеры, кадры получаются хорошие, особенно, для смартфона такого сегмента. Разница при переключении режимов видна и довольно существенна. Однако, к настройкам можно быстро привыкнуть. Например, когда нужно запечатлеть что-то ценное, вроде путешествий или посиделок с друзьями, включайте камеру с 50 Мп. Для фотографий в стиле «записать показания счетчика» вполне хватит 12-мегапиксельной камеры.

Запись видео доступна в качестве 1080p и 30 кадров в секунду. Здесь нет режима HDR и стабилизации. Простые ролики выходят удачными, но начинающим блогерам такая камера явно не подойдет.

Аккумулятор

С аккумулятором у realme 9i всё очень даже хорошо – 5000 мАч. При активном использовании полностью заряженного смартфона хватает на день, а точнее 8-9 часов. Если нужно продлить работу аппарата, можно включить функцию режима ожидания. Она выключает все ненужные приложения, чтобы при бездействии, заряд не расходовался.

В комплекте идет 33-ваттный блок, который работает по собственному стандарту realme. Чтобы зарядить устройство с 0% до 50% потребуется 30 минут, с нуля до 100% — 1 час 15 минут. В процессе realme 9i может нагреваться, но такое часто происходит при использовании быстрой зарядки у любых смартфонов.

В общем, сидеть целый день с проводом у розетки или носить с собой повербанк не придется. Для полноценного использования с долгим просмотром видео и листанием социальных сетей одного 100%-заряда вполне хватит.

Экран

У realme 9i 6,6-дюймовый IPS дисплей с разрешением Full HD и специальным защитным покрытием под названием «DragonTrail Pro». Также есть поддержка частоты обновления в 90 Гц. Кстати, у его предшественника realme 8i было 120 Гц и с чем связано такое «урезание» вопрос хороший.

Частоту обновления экрана можно регулировать: от 60 Гц до 90 Гц, либо адаптивная. Конечно, картинка в разы приятнее с плавностью на 90 Гц. Однако, как оказалось, смартфон не поддерживает её во всех меню и периодически перепрыгивает на 60 Гц. И это несмотря на принудительно включенную более высокую частоту.

Максимальная яркость достигает 480 нит. Этого достаточно, чтобы «не терять» видимость дисплея на солнце.

Конечно, различия с флагманскими смартфонами есть, и при использовании они становятся очевидными. Однако, не стоит забывать, что это прежде всего средний сегмент, среди главных преимуществ, не говорится об экране. Стандартный, хороший дисплей со своими плюсами. Для обычного ежедневного пользования самое то.

Общее впечатление

При использовании в течение месяца realme 9i показал себя надежным и хорошим спутником. Он достаточно долго держит заряд, даже если активно пользоваться социальными сетями и смотреть видео на YouTube.

Он приятно лежит в руке, не скользит, не люфтит. Однако, я предпочитаю носить его без чехла, поэтому привык к отпечаткам на задней панели и они меня не смущают. К царапинам задняя панель достаточно устойчива и портиться при активной эксплуатации не должна.

Кроме того, realme 9i получил стереодинамики и поддержку Hi-Res Audio. На максимальной громкости нет страшного «шипения» или картонного звука.

За безопасность данных отвечает боковой сканер отпечатков пальцев, который работает без нареканий. Сказать честно, всегда нравился встроенный сканер именно в кнопку, а не модные варианты под экраном.

Также есть модуль NFC для бесконтактной оплаты (например, Mir Pay), 3,5-мм разъем для наушников и порт для подзарядки или передачи данных USB-C.

Говоря об оперативной памяти, то не стоит записывать в минусы 4 ГБ. Их можно вполне можно увеличить до 7 ГБ при необходимости. Это происходит за счёт обычного свопа, когда обычное SSD-хранилище берёт на себя задачи ОЗУ. Для этого достаточно зайти в настройки.

В слоте целый набор, позволяющий разместить две физические SIM-карты и одну micro-SD до 1 ТБ. Это как раз на тот случай, если встроенных 128 ГБ окажется мало.

На низких настройках устройство вполне тянет игры, например Genshin Impact. Частота кадров здесь становится только 60 Гц и в целом процессор Snapdragon 680 работает шустро, но не так идеально, как хотелось бы. Зато корпус практически не нагревается, сколько бы не длилась игра. Если играете нечасто, то мощности смартфона вам вполне хватит. Заядлым геймерам лучше присмотреться к какой-либо другой модели.

Также отмечу, что иногда при открытии нескольких приложений, некоторые могут вылетать. Такое происходило нечасто, но все-таки факт был. Но всё относится к багам в системе, чем к самой начинке.

Итого

Realme 9i отлично подойдет тем, кто ищет себе базовый смартфон на ближайшие несколько лет. С ним не придется все время сидеть возле зарядки и страдать от медлительности загрузки. Тут вам NFC, многими любимый разъём для наушников, Type-C и даже 90 Гц для плавной графики.

Если в течение дня вам нужен смартфон для созвонов, мессенджеров, социальных сетей и просмотров видео/прослушивания музыки, то realme 9i точно вам подойдет. Его стоимость вполне соответствует его характеристикам и даже немного ниже, чем могла бы быть. Пусть нет защиты от воды и беспроводной зарядки, но тут вполне хватает базового набора в симпатичном корпусе.

Однозначно, рекомендую realme 9i как «рабочую лошадку» в бюджетном и среднем сегменте. Если хочется больше, то можно присмотреться к его старшему собрату realme 9 Pro.

Плюсы Наличие NFC

Большой экран

Поддержка 90 Гц

Долго держит заряд

Симпатичный корпус

Расширение памяти до 7 ГБ Минусы Нет защиты от воды

Нет беспроводной зарядки

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