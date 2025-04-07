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Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Фото аватара
Антон Королев сегодня в 11:56

Зимой в Россию приехала игровая гарнитура Rapoo VH800 с графеновыми динамиками, хорошей автономностью и стильным дизайном. 

Ранее компания была известна лишь благодаря недорогой офисной периферии, а в сегодняшнем обзоре мы разберемся, смог ли производитель первых в мире гарнитур с подключением на частотах 2.4Ghz и 5Ghz порадовать геймеров.

Характеристики Rapoo VH800

  • Модель: Rapoo VH800
  • Тип: полноразмерные
  • Размер динамиков: 40 мм
  • Диапазон частот: 20-20000 Гц
  • Импеданс: 32 ом
  • Чувствительность: 120 Дб
  • Аккумулятор: 1200 mAh
  • Время автономной работы: до 46 часов
  • Интерфейсы подключения: Bluetooth 5.2, 2.4Hz, Type-C
  • Габариты и вес (ШхГхВ): 95х218х165 мм, 340 г
  • Цена: 7 399 ₽

Упаковка и комплектация

Гарнитура поставляется в плотной картонной коробке с эффектным раскрытием «книжкой».

Внутри только необходимый минимум: зарядный кабель, донгл для беспроводного подключения, съёмный микрофон, инструкция и сами наушники. Для полной картины не хватает лишь мешочка для переноски и пары наклеек.

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр
Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр
Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Дизайн и эргономика

Корпус гарнитуры — из простого, но приятного пластика. Оголовье металлическое, с удобной регулировкой.

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр
Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Запас регулировки небольшой, но мне хватило даже половины. Само оголовье выдвигается туго, а регулировать размер прямо на голове неудобно.

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Чаши большие и глубокие — динамики не давят на уши. Амбушюры мягкие, с эффектом памяти, покрыты приятной экокожей.

В теории наушники должны удобно сидеть на любой голове, но на практике всё не так гладко. Гарнитура вроде и не давит, но постоянно хочется её поправить. Нижняя часть чаш неплотно прилегает к ушам — виноват узкий диапазон поворота. Чаши совсем не вращаются вокруг оси и почти не гнутся наружу. Попытки немного погнуть оголовье ситуацию исправляют ненадолго: оно быстро возвращается к исходной форме.

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

На обеих чашах находится логотип игрового подразделения Rapoo, а вокруг него – светодиодный круг подсветки. Логотип также подсвечивается, регулировки нет, только одна стоковая анимация.

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

На левой чаше расположены все элементы управления: 

  • кнопка включения
  • переключатель режимов подключения Bluetooth/радиоканал, 
  • включение подсветки
  • колесико регулировки громкости
  • разъем для микрофона.
Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Микрофон гибкий, регулируется легко и надёжно фиксируется в любом положении. На конце расположен выключатель — решение спорное: кнопка на чаше была бы удобнее.

Качество звучания и микрофона

Раз наушники игровые, с игр и начнем. В шутерах наушники показывают себя не лучшим образом, в CS2 направление шагов слышно чётко, высота противника угадывается, а вот дистанция читается плохо. Звук выстрелов громкий и плоский — на комфортной громкости буквально бьёт по ушам.

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

С музыкой ситуация чуть лучше. Простые жанры вроде рэпа или попсы звучат динамично, басы добавляют объёма, но сцена плоская. В сложных жанрах, таких как рок или электроника, все становится хуже, из-за провала на средних частотах инструменты смешиваются в кучу, а на громкости выше 60% выпирающие высокие частоты начинают бить по ушам.

Недостаток глубины здесь сказывается еще сильнее, а басы, добавляющие объема поп-музыке, начинают забивать собой звонкие инструменты. Также мой экземпляр на высокой громкости выдаёт посторонние шумы — возможно, это брак. 

Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Качество микрофона оставляет желать лучшего. Голос слышен разборчиво, но заметны искажения и фоновые шумы. Шумодав, впрочем, работает неплохо и хорошо глушит посторонние звуки

Итого

Rapoo VH800 — неоднозначная модель. С одной стороны — стильный дизайн, качественная сборка, хорошая автономность и приятный звук с запасом громкости. С другой — слабая эргономика, средние игровые возможности и проблемы с воспроизведением сложных музыкальных жанров. При цене до 5000 рублей на недостатки можно было бы закрыть глаза, но текущая стоимость переносит VH800 в сегмент, где конкурентов гораздо больше.

Плюсы

  • Хорошее шумоподавление микрофона
  • Хорошая автономность
  • Стильный дизайн
  • Качественная сборка

Минусы

  • Непроработанная эргономика
  • Не лучшее позиционирование в играх
  • Посредственная передача голоса

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Источник:
The GEEK
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