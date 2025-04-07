Обзор Rapoo VH800: игровые наушники не для игр

Зимой в Россию приехала игровая гарнитура Rapoo VH800 с графеновыми динамиками, хорошей автономностью и стильным дизайном.

Ранее компания была известна лишь благодаря недорогой офисной периферии, а в сегодняшнем обзоре мы разберемся, смог ли производитель первых в мире гарнитур с подключением на частотах 2.4Ghz и 5Ghz порадовать геймеров.

Характеристики Rapoo VH800

Модель: Rapoo VH800

Тип: полноразмерные

Размер динамиков: 40 мм

Диапазон частот: 20-20000 Гц

Импеданс: 32 ом

Чувствительность: 120 Дб

Аккумулятор: 1200 mAh

Время автономной работы: до 46 часов

Интерфейсы подключения: Bluetooth 5.2, 2.4Hz, Type-C

Габариты и вес (ШхГхВ): 95х218х165 мм, 340 г

Цена: 7 399 ₽

Упаковка и комплектация

Гарнитура поставляется в плотной картонной коробке с эффектным раскрытием «книжкой».

Внутри только необходимый минимум: зарядный кабель, донгл для беспроводного подключения, съёмный микрофон, инструкция и сами наушники. Для полной картины не хватает лишь мешочка для переноски и пары наклеек.

Дизайн и эргономика

Корпус гарнитуры — из простого, но приятного пластика. Оголовье металлическое, с удобной регулировкой.

Запас регулировки небольшой, но мне хватило даже половины. Само оголовье выдвигается туго, а регулировать размер прямо на голове неудобно.

Чаши большие и глубокие — динамики не давят на уши. Амбушюры мягкие, с эффектом памяти, покрыты приятной экокожей.

В теории наушники должны удобно сидеть на любой голове, но на практике всё не так гладко. Гарнитура вроде и не давит, но постоянно хочется её поправить. Нижняя часть чаш неплотно прилегает к ушам — виноват узкий диапазон поворота. Чаши совсем не вращаются вокруг оси и почти не гнутся наружу. Попытки немного погнуть оголовье ситуацию исправляют ненадолго: оно быстро возвращается к исходной форме.

На обеих чашах находится логотип игрового подразделения Rapoo, а вокруг него – светодиодный круг подсветки. Логотип также подсвечивается, регулировки нет, только одна стоковая анимация.

На левой чаше расположены все элементы управления:

кнопка включения

переключатель режимов подключения Bluetooth/радиоканал,

включение подсветки

колесико регулировки громкости

разъем для микрофона.

Микрофон гибкий, регулируется легко и надёжно фиксируется в любом положении. На конце расположен выключатель — решение спорное: кнопка на чаше была бы удобнее.

Качество звучания и микрофона

Раз наушники игровые, с игр и начнем. В шутерах наушники показывают себя не лучшим образом, в CS2 направление шагов слышно чётко, высота противника угадывается, а вот дистанция читается плохо. Звук выстрелов громкий и плоский — на комфортной громкости буквально бьёт по ушам.

С музыкой ситуация чуть лучше. Простые жанры вроде рэпа или попсы звучат динамично, басы добавляют объёма, но сцена плоская. В сложных жанрах, таких как рок или электроника, все становится хуже, из-за провала на средних частотах инструменты смешиваются в кучу, а на громкости выше 60% выпирающие высокие частоты начинают бить по ушам.

Недостаток глубины здесь сказывается еще сильнее, а басы, добавляющие объема поп-музыке, начинают забивать собой звонкие инструменты. Также мой экземпляр на высокой громкости выдаёт посторонние шумы — возможно, это брак.

Качество микрофона оставляет желать лучшего. Голос слышен разборчиво, но заметны искажения и фоновые шумы. Шумодав, впрочем, работает неплохо и хорошо глушит посторонние звуки

Итого

Rapoo VH800 — неоднозначная модель. С одной стороны — стильный дизайн, качественная сборка, хорошая автономность и приятный звук с запасом громкости. С другой — слабая эргономика, средние игровые возможности и проблемы с воспроизведением сложных музыкальных жанров. При цене до 5000 рублей на недостатки можно было бы закрыть глаза, но текущая стоимость переносит VH800 в сегмент, где конкурентов гораздо больше.

korolev Плюсы Хорошее шумоподавление микрофона

Хорошая автономность

Стильный дизайн

Качественная сборка Минусы Непроработанная эргономика

Не лучшее позиционирование в играх

Посредственная передача голоса



