Realme представит Buds Air 7 Pro с двухдрайверной системой и поддержкой Hi-Res

Realme официально подтвердила, что полностью беспроводные наушники Buds Air 7 Pro будут представлены 27 мая 2025 года на глобальной презентации в Париже. Новинка выйдет одновременно со смартфоном Realme GT 7 и поступит в продажу в нескольких странах.

Наушники будут доступны в красном, зелёном, белом и сером цветах. Несмотря на то что характеристики глобальной версии пока не раскрыты, китайский релиз Buds Air 7 Pro, состоявшийся в апреле, раскрыл большинство ключевых спецификаций.

Модель получила двухдрайверную конструкцию: 11-мм басовый динамик и 6-мм плоский излучатель. Аудиосистема дополнена двумя ЦАП-чипами, поддержкой Hi-Res Audio и кодеком LHDC 5.0.

Среди главных особенностей — активное шумоподавление до 53 дБ, технология 3D Spatial Audio, а также возможность создания персонализированного звукового профиля с помощью сканирования уха.

В Buds Air 7 Pro реализованы AI-функции, которая неизвестно, будет ли работать в России:

перевод речи в режиме реального времени

перевод разговоров лицом к лицу на 32 языка

умный голосовой помощник с функцией Q&A

Наушники имеют степень защиты IP55 от воды и пыли, работают до 48 часов с учётом кейса и поддерживают быструю зарядку.

Цена пока держится в тайне.