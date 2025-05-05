iQOO представила Buds 1i — наушники за $22 с автономностью до 50 часов

Компания iQOO анонсировала беспроводные наушники Buds 1i. Новинка выделяется впечатляющей автономностью — до 50 часов воспроизведения музыки с кейсом и до 3 часов после 10 минут подзарядки.

Модель получила 10-мм динамические драйверы с частотным диапазоном 20–20 000 Гц и поддержку звуковых профилей DeepX 3.0, среди которых есть усиленные басы, акцент на вокал и режим для аудиокниг. Несмотря на отсутствие активного шумоподавления, Buds 1i используют ИИ-алгоритмы для улучшения качества голосовых звонков.

Для геймеров предусмотрен режим с низкой задержкой — всего 88 мс. Наушники подключаются по Bluetooth 5.4, поддерживают Google Fast Pair и защищены от пыли и брызг по стандарту IP54.

В продажу iQOO Buds 1i поступят в чёрно-жёлтом исполнении. Цена — всего $22.