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Apple начнёт выпускать публичные бета-версии прошивок для AirPods

Компания позволит тестировать обновления наушников всем желающим без учётки разработчика.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 09:35

Apple впервые откроет доступ к публичным бета-версиям прошивок для AirPods. Пользователи смогут бесплатно установить тестовые обновления через бета-программу, без необходимости регистрироваться как разработчик.

Первая прошивка ожидается в июле, одновременно с бета-релизами новых версий iOS, iPadOS, macOS и других систем.

Такой шаг выглядит логичным для Apple: компания расширяет аудиторию тестирования, чтобы быстрее находить баги. Но для обычного пользователя, бета может обернуться риском нестабильной работы наушников, что особенно неприятно в повседневном использовании.

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Теги: 
Источник:
Apple
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