Hermès выпустили люксовые наушники за $15 000

Французский люксовый бренд Hermès представил свою первую модель наушников. Дизайн разработан внутри их экспериментального подразделения Ateliers Horizons, которое обычно занимается вещами вроде кастомных диско-шаров, мини-баров и даже автомобилей с кожаным салоном Hermès.

Новые наушники разрабатывали более двух лет. В оформлении — телячья кожа ручной выделки, металлические элементы, отсылающие к знаменитой сумке Kelly. Всё выполнено вручную — от инженерной части до пошива. Цвета варьируются от тёмного шоколада до прусского синего. Однако, характеристики наушников держатся в секрете. Видимо узнаем их, когда кто-то из зарубежных блогеров получит устройство на обзор.

Цена — $15 000 (около 120 тыс. рублей). Продажи начнутся только в избранных бутиках Hermès.

Это не первая аудиоистория для Hermès: раньше бренд выпускал чехлы для AirPods и делал лимитированные коллаборации с Bang & Olufsen. Но это — первая полноценная модель наушников, и, похоже, шаг в сторону собственного технологичного продукта, сделанного на премиум-уровне.