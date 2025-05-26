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Hermès выпустили люксовые наушники за $15 000

Apple была бы в шоке от цены.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 01:29

Французский люксовый бренд Hermès представил свою первую модель наушников. Дизайн разработан внутри их экспериментального подразделения Ateliers Horizons, которое обычно занимается вещами вроде кастомных диско-шаров, мини-баров и даже автомобилей с кожаным салоном Hermès.

Новые наушники разрабатывали более двух лет. В оформлении — телячья кожа ручной выделки, металлические элементы, отсылающие к знаменитой сумке Kelly. Всё выполнено вручную — от инженерной части до пошива. Цвета варьируются от тёмного шоколада до прусского синего. Однако, характеристики наушников держатся в секрете. Видимо узнаем их, когда кто-то из зарубежных блогеров получит устройство на обзор.

Цена — $15 000 (около 120 тыс. рублей). Продажи начнутся только в избранных бутиках Hermès.

Это не первая аудиоистория для Hermès: раньше бренд выпускал чехлы для AirPods и делал лимитированные коллаборации с Bang & Olufsen. Но это — первая полноценная модель наушников, и, похоже, шаг в сторону собственного технологичного продукта, сделанного на премиум-уровне.

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Источник:
The GEEK, Highsnobiety
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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