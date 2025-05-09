Sony WH-1000XM6 получат складную конструкцию и чип нового поколения

Sony готовится к анонсу новых флагманских наушников WH-1000XM6 — презентация ожидается 15 мая, а продажи начнутся с 14 по 16 мая. За несколько дней до официального релиза в сеть утекли ключевые спецификации устройства.

Главным отличием от прошлой модели станет возвращение складной конструкции, а также новый магнитный кейс. За обработку аудиосигнала отвечает чип под названием QN3 HD, который, как заявлено, в 7 раз быстрее QN1. Он улучшает как качество звука, так и эффективность активного шумоподавления.

Для ANC используется система из 12 микрофонов, а ещё 6 микрофонов с ИИ должны обеспечивать чёткую передачу голоса во время звонков. Поддерживаются Auto NC Optimizer, DSEE Extreme, Hi-Res Audio, 10-полосный эквалайзер и 360 Reality Audio.

Внутри — 30-мм драйверы, аккумулятор на 30 часов работы, а 3 минуты от розетки дают до 3 часов прослушивания. На выбор будут доступны три цвета: чёрный, серебристый и тёмно-синий.

Цена WH-1000XM6 составит $450 (около 38 тысяч рублей).