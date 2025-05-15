Sony представила WH-1000XM6

Компания Sony представила флагманские беспроводные наушники WH-1000XM6. Модель сохранила главные преимущества серии, но получила новые драйверы, улучшенное шумоподавление и возвращение складной конструкции.

Внутри установлены обновлённые 30-мм динамики, которые, по словам производителя, обеспечивают глубокие басы и чёткие вокалы. Для пространственного звучания используется технология 360° Spatial Sound.

Система активного шумоподавления построена на новом процессоре QN3 и 12 микрофонах, работающих в широком диапазоне частот. Звук подстраивается под окружающую обстановку в режиме реального времени.

Наушники получили складной корпус, что делает их удобнее в транспортировке. Материалы корпуса частично выполнены из переработанного пластика, что подчёркивает экологическую направленность продукта.

Заявленное время работы — до 30 часов с включённым шумоподавлением. Быстрая зарядка даёт 3 часа прослушивания за 3 минуты. Для звонков используется шесть микрофонов и алгоритмы AI beamforming, которые улучшают разборчивость речи.

WH-1000XM6 поддерживают Google Fast Pair, голосовые команды через Google Assistant, а также стандартные кодеки высокого качества.

На выбор доступны три цвета — чёрный, синий и серебристый. Новинка уже поступила в продажу по цене 450 долларов (около 36 тысяч рублей).