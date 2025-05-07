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Яндекс Фабрика представила свои первые вакуумные наушники Commo OST Earphones с активным шумоподавлением

Новинка уже доступна для покупки.

Яндекс Фабрика начала продажи внутриканальных беспроводных наушников Commo OST Earphones. Это первая вакуумная модель бренда с поддержкой активного шумоподавления (ANC).

Устройство получило сенсорное управление, защиту от влаги по стандарту IPX4 и поддержку двух режимов — шумоподавления и прозрачности. Заявлен частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц.

Commo OST Earphones работают до шести часов на одном заряде. Кейс с аккумулятором на 430 мА·ч обеспечивает до четырёх дополнительных зарядок. Поддерживаются проводная и беспроводная зарядка.

Модель доступна в трёх цветах: белом, сером и лавандовом. В комплект входят кабель USB-C и сменные амбушюры.

Наушники уже поступили в продажу на Яндекс Маркете по цене 4990 рублей.

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Источник:
Яндекс Маркет, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

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