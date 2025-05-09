Обзор Creative Aurvana Ace 2: прозрачные тяжеловесы

Беспроводные наушники давно перестали быть просто аксессуаром для звонков — они превратились в полноценные аудиоустройства. И это прекрасно. Но есть одна проблема: большинство звучит одинаково пресно, будто их делали по одному шаблону.

На фоне однотипных решений Creative Aurvana Ace 2 выглядят настоящей диковинкой. Не только из-за прозрачного корпуса с медным отливом или футуристичных драйверов xMEMS, но и благодаря неожиданно выразительному звуку. Здесь не пытаются догнать AirPods и примерить на себя звание «убийцы». Напротив — идут своей дорогой и стараются выйти за рамки привычного. Получается ли?

Я провёл с Aurvana Ace 2 четыре месяца — в поездках, перелётах, кафе и на улицах. Слушал в полной тишине и под гул турбин. И теперь готов рассказать не о характеристиках, а о сути — что они представляют собой на деле. Без рекламы и прочей мишуры.

Характеристики Creative Aurvana Ace 2

Модель: Creative Aurvana Ace 2

Габариты: 64,7 x 49,1 x 26,9 мм (чехол), вес общий — 46,6 г

Вид: вставные, закрытые (TWS)

Размер динамиков: xMEMS + 10 мм динамический

Диапазон частот: 5–40 000 Гц

Чувствительность: 93 дБ

Тип излучателя: гибридный (xMEMS + динамический драйвер)

Поддержка кодеков: LC3, AAC, SBC, AptX, AptX Adaptive, AptX Lossless

Микрофон: тройной в каждом наушнике

Шумоподавление: адаптивное гибридное ANC, режим прозрачности

Шумоподавление микрофона: есть

Управление: сенсорное, настраиваемое через Creative App

Голосовые ассистенты: Google Assistant, Siri

Беспроводная зарядка: есть (Qi)

Проводная зарядка: USB Type-C

Быстрая зарядка: до 1 часа воспроизведения за 10 минут

Автономность: до 6 часов от одного заряда, до 24 часов с кейсом

Влагозащита: IPX5

Интерфейсы и подключение: Bluetooth 5.3

Приложение: Creative App

Цена на момент обзора: 15 499 ₽

Комплектация

Creative подошли к упаковке Aurvana Ace 2 с душой и внезапной любовью к бумаге. В коробке вас ждёт: кейс с наушниками, набор амбушюр (три пары разного размера), короткий USB-C кабель и… толстенная инструкция (показал в телеграм-канале), больше похожая на руководство по эксплуатации космического зонда.

Большинство пользователей просто пролистают их и пойдут наугад, как обычно, но Creative явно хотели перестраховаться. Или просто очень уважают печатную продукцию.

В остальном — всё, что нужно, есть. Никаких бархатных мешочков, но и не чувствуется, что чего-то не хватает.

Прозрачность с характером

Если судить о наушниках по первому впечатлению, Creative Aurvana Ace 2 легко могут запасть в память. В мире, где подавляющее большинство TWS либо белые, либо чёрные, Aurvana идут своим путём: наушники с прозрачным корпусом и бронзово-золотыми элементами внутри. Они выглядят как техногенное украшение для ушей гика, а не просто безликий гаджет.

Чехол — отдельный кайф. Полупрозрачный матовый пластик позволяет заглянуть внутрь: видны контакты, слоты и блестящая «начинка». Всё это напоминает часы с открытым механизмом — хочется рассматривать, крутить в руках, ловить отражения.

Но идеальность нарушает один элемент: на крышке крупно напечатано SXFI Ready. Надпись моментально выбивает из эстетики. Ещё бы логотип Wi‑Fi туда наклеили и было бы совсем весело.

SXFI — это фирменная технология Super X-Fi, имитирующая объёмный звук с учётом формы вашего лица и ушей. Персонализация происходит через фото, но работает только в приложении и исключительно с локальными файлами. В реальной жизни эта функция почти незаметна, а надпись остаётся.

На нижней части кейса — порт USB-C, световой индикатор заряда и кнопка сопряжения. Всё стандартно, но визуально гармонично.

Гнездо для петельки — спорный элемент: пригодится лишь тем, кто вешает наушники на рюкзак или ремешок. Для меня, как для человека с отдельной сумкой или карманами в джинсах, это бесполезно, но кому-то — плюс.

Сами наушники также выполнены в прозрачном пластике с бронзовыми деталями. Выглядит футуристично и свежо, особенно по сравнению с уныло-гладкими «каплями» большинства. В руке — лёгкие, гладкие, но не дешёвые. Чувствуется, что это устройство с инженерной душой. На фоне «корпоративных» AirPods или безликого пластика от бюджетных моделей, они выглядят почти арт-объектом.

Правда, есть нюанс: посадка в кейс. В отличие от привычных моделей, тут нужно немного «проворачивать» каждый наушник, чтобы он сел в разъём. Поначалу раздражает, особенно если делать вслепую или на ходу. Со временем привыкаешь, но до интуитивности тут далеко.

Форма самих наушников — классическая для «вставных» моделей с силиконовыми амбушюрами. Уши не устают, посадка плотная. Несмотря на то что наушники не самые миниатюрные, в мелком кармане джинс кейс сидит плотно. Можно ставить в плюс: всё зафиксировано, не болтается и не создаёт ощущение лишнего груза.

Защита от влаги есть — IPX5, а значит наушники не боятся пота или дождя. Купаться с ними явно не стоит, но побегать под дождём или получить пару капли из бассейна — вполне реальный сценарий.

Звук и шумоподавление

Creative Aurvana Ace 2 — одни из тех наушников, которые заставляют пересмотреть ожидания от TWS-сегмента. Всё дело в их необычной конструкции: внутри спрятана гибридная схема с 10-мм динамическим драйвером и твердотельным твитером xMEMS, основанным на пьезоэлектрическом эффекте. Не маркетинговая приписка, а реально работающая технология, которую раньше можно было встретить разве что в нишевых IEM и Hi-Fi-экспериментах.

xMEMS-драйверы сделаны из кремния и работают за счёт подачи напряжения, которое вызывает микроскопические движения мембраны. Результат — максимально точная проработка высоких частот и микродинамики. И да, это слышно. Особенно если у вас в кармане смартфон с поддержкой продвинутых Bluetooth-кодеков, таких как aptX Adaptive или LC3. Именно тогда раскрываются все грани: объём, детализация, разделение инструментов.

Звук на Android-устройствах раскрывается заметно лучше — благодаря поддержке LDAC и aptX, а также более гибкой системе передачи аудио. На iPhone — без поддержки LDAC/aptX — звучание становится чуть суше, менее объёмным. Но даже тут Aurvana Ace 2 звучат лучше, чем AirPods Pro, особенно по верхним частотам и в области баса. Впечатление сильное, несмотря на ограничения iOS.

Бас — насыщенный, глубоко выстроенный. Не гудит, не раздут — упругий, контрастный, живой. Верхние частоты — не просто яркие, а прозрачные и проработанные. Средний диапазон не проваливается даже на плотных треках: тяжёлая гитарная музыка остаётся читаемой, а электронные композиции сохраняют ритмику и объём.

Сцена воспроизводится неожиданно точно для формата TWS. Звук не сжимается в ком, а свободно распределяется в пространстве — редкое качество. Да, в студийной тишине проводные модели всё ещё впереди, но Aurvana уверенно берут реванш в реальной среде: в поезде, на улице, в кафе или когда просто залипаешь в любимый плейлист.

Сама механика управления — сенсорная, без кнопок или сдавливания ножки, как в AirPods. Для меня такой формат менее удобен: нет тактильной отдачи, приходится действовать вслепую. Зато отклик стабильный, ложных срабатываний нет.

Теперь о шумоподавлении. Оно здесь — активное, гибридное, но без агрессии. В самолёте наушники справляются уверенно: полностью гул турбин не исчезает, но он сильно смягчается, что делает просмотр фильма или прослушивание музыки гораздо комфортнее. Примерно тот же эффект — в метро. Не «полная тишина», но подавление низкочастотного гула — ощутимое. Главное — не ждите чуда. Это не Bose QC или Sony WH-1000XM, но для TWS — достойный уровень.

Режим прозрачности работает корректно, но включается с задержкой. Ни голосовой команды, ни отдельного жеста — только сенсор или приложение. Если что-то происходит на улице, сначала придётся потапать, потом подождать. В повседневной спешке ощущается как лишнее движение.

Настроек тоже не предусмотрено: уровень прозрачности не регулируется, микрофоны просто транслируют всё подряд — как речь, так и шум. Разделения на приоритетные звуки нет, и приглушить поток, если он мешает, нельзя.

Не хватает интеллектуального режима, при котором при начале разговора автоматически включается прозрачность: музыка приглушается, микрофоны транслируют окружающий звук и можно сразу включиться в диалог. Такая функция уже встречается в более дорогих моделях и вполне подошла бы Aurvana Ace 2 — особенно с их инженерным подходом.

Есть и странности. Например, нет автопаузы при снятии наушника — даже если вытащить один, музыка продолжает играть. Внезапный разговор или остановка — и приходится вручную жать паузу. Почему не реализовали — неясно, особенно на фоне проработанного железа.

Что ещё? Громкости немного не хватает. Даже на максимуме звучит громко, но не экстремально. Если вы любите слушать музыку «на грани» — может показаться чуть тесновато.

В целом — одни из самых интересных TWS-наушников по звуку. Сложные, характерные, без попыток угодить всем. Но если вы слушаете музыку вдумчиво — стоит попробовать.

Приложение: где-то между возможностями и UX-экспериментом

Creative всегда славилась инженерным подходом, но не блистала в пользовательском опыте. Фирменное приложение объединяет функции в одном месте, выглядит логично, но без шероховатостей не обошлось.

Главный экран отображает подключённые устройства — выглядит аккуратно, работает стабильно. Можно включить режим пониженной задержки (актуально для игр и видео) и проверить версию прошивки. Удивительно, но уровень заряда кейса не отображается — только у наушников. Вместо этого — только цветной светодиод на корпусе. Старомодно и неинформативно.

Самая полезная вкладка в приложении — эквалайзер. Здесь всё на удивление продумано: предустановки вроде «Музыка», «Кино», «Рок», «Классика», «Игры» и других подойдут большинству, но главное — есть ручной режим с девятью полосами частот и двумя отдельными ползунками для управления басом и верхами. Реакция на изменения моментальная, без задержек.

Пресет, которым я пользуюсь: звук получается объёмным, с мощным басом и чистым вокалом. Возможно, такой подход подойдёт и вам:

Частота (Гц) Уровень 20 0 50 +6 60 +5 200 +3 1K 0 4.6K –5 6K 0 8K –2 14.7K +6

Контроль окружающей среды — стандартный набор: «Адаптивное шумоподавление», «Режим окружающей среды» и «Выкл». Всё работает стабильно, переключения — без сбоев. Но, как и раньше, не хватает тонкой настройки.

Регулировки уровня шумоподавления или прозрачности не предусмотрено. Усилить речь в окружающем режиме не получится — громкость фиксированная, ручной адаптации под ситуацию нет.

Во вкладке «Пользовательские кнопки» можно настроить действия для двойного, тройного и длинного нажатия отдельно для каждого наушника. Например: двойное нажатие на левый — переключение режима шумоподавления, а на правый — пауза. Долгое нажатие — регулировка громкости.

Тем не менее, голосовых команд или быстрого вызова ассистента по шумоподавлению здесь нет. Хотите тишины — только руками. Хотите прозрачности — потапайте. В условиях городской среды или в транспорте это замедляет реакцию и снижает ощущение продуманности интерфейса.

Наконец, интерфейс приложения в целом: минималистичный, понятный, но местами ощущается «сырость». Работает — да. Радует глаз — не всегда.

В целом приложение функциональное, но не интуитивное. Оно позволяет раскрыть потенциал наушников, особенно в плане эквалайзера и кастомизации кнопок. Но если Creative хочет конкурировать с Sony, Jabra или Bose, придётся подтянуть UX-дизайн и расширить контроль над звуком и окружающей средой.

Автономность

Creative заявляет до 6 часов работы от одного заряда и до 24 часов с учётом кейса. В моём случае наушники уверенно выдержали почти 4 часа в самолёте, а затем — ещё около 3 часов фильмов и музыки в поезде. Только после этого начали разряжаться, но кейс быстро вернул им заряд за 15–20 минут отдыха.

Беспроводная зарядка — есть, и работает стабильно. Быстрая зарядка по USB-C тоже в наличии: достаточно положить в кейс на полчаса и снова можно слушать музыку.

Важно: несмотря на довольно мощную аппаратную начинку (xMEMS + ANC), наушники не разряжаются «на глазах». Автономность можно назвать честной — вы получите целый день использования при стандартных сценариях.

Итоги

Creative Aurvana Ace 2 — наушники не для всех. И в этом скорее их сила, чем недостаток. Модель не стремится понравиться каждому, не копирует AirPods и не претендует на универсальность. Здесь собственный путь: инженерная смелость, выразительное звучание и пара спорных решений.

Автопауза не предусмотрена. Не самая удобная посадка внутри и приложение могло бы быть логичнее. Но стоит включить музыку и всё это отходит на второй план. Хочется переслушивать любимые треки, погружаться в детали. Технология xMEMS — пока редкость в мире TWS, работает ощутимо и даёт преимущество.

Aurvana Ace 2 подойдут тем, кто устал от однообразия. Для гиков с прокаченным Android, меломанов в дороге и тех, кто больше не хочет видеть однотипный белый пластик в своих ушах.

Bogdan Плюсы Интересный дизайн: прозрачный корпус, бронзовые акценты

Отличный, детальный звук с xMEMS-драйверами

Поддержка ANC и режима прозрачности

Полноценная настройка управления

Регулировка громкости с наушника

Быстрая и беспроводная зарядка

Кастомный эквалайзер

Защита IPX5 Недостатки Нет автопаузы при снятии наушника

Не видно заряд кейса в приложении

Максимальная громкость могла быть выше

Нельзя использовать просто как «беруши с шумодавом» — через 3 минуты выключаются



