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Sony случайно раскрыла цену новых WH-1000XM6 до презентации

На региональных сайтах Sony временно появилась страница с деталями о WH-1000XM6. Наушники будут доступны в трёх цветах.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 10:34

Sony случайно раскрыла ключевые детали о «полноразмерных» наушниках WH-1000XM6. Информация появилась на региональных сайтах компании, но вскоре была удалена. Утечку зафиксировал ресурс The Walkman Blog.

Согласно данным, наушники поступят в продажу 16 мая 2025 года, сразу после презентации смартфона Xperia 1 VII. Цветовые варианты включают чёрный, платиново-серебристый и тёмно-синий Midnight Blue. В Европе цена составит 449 евро, а в Великобритании — 399 фунтов стерлингов.

Новинка получила складную конструкцию, 12 микрофонов, улучшенный чип QN3 для активного шумоподавления, а также 30-миллиметровые драйверы. Время автономной работы составляет до 30 часов, как у предшественника. Также ожидается поддержка Hi-Res Audio, LDAC, 360 Reality Audio и, по слухам, игрового эквалайзера Game EQ.

Официальный анонс ожидается на мероприятии, которое Sony проведёт 16 мая.

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Источник:
The GEEK
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