Razer выпустила подушку-наушники Clio для геймеров

Razer представила оригинальную новинку для геймеров — подушку-наушники Clio. Устройство представляет собой мягкую подушку, которую можно закрепить на спинке игрового кресла.

На «крыльях» подушки расположены два 43-мм драйвера, благодаря которым можно наслаждаться объемным звуком с чёткими высокими частотами и глубокими басами, не надевая наушники.

Гаджет работает как по Bluetooth, так и с использованием фирменной технологии беспроводной связи HyperSpeed Wireless. Кроме того, Clio оснащена аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, что позволяет использовать устройство до 14 часов без подзарядки.

В настоящее время Razer открыла предзаказ на Clio, цена — $229. В продажу новинка поступит с 16 мая.