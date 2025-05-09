Новости

Razer выпустила подушку-наушники Clio для геймеров

Внутри расположены два 43-мм драйвера.

Razer представила оригинальную новинку для геймеров — подушку-наушники Clio. Устройство представляет собой мягкую подушку, которую можно закрепить на спинке игрового кресла.

На «крыльях» подушки расположены два 43-мм драйвера, благодаря которым можно наслаждаться объемным звуком с чёткими высокими частотами и глубокими басами, не надевая наушники.

Гаджет работает как по Bluetooth, так и с использованием фирменной технологии беспроводной связи HyperSpeed Wireless. Кроме того, Clio оснащена аккумулятором ёмкостью 5400 мАч, что позволяет использовать устройство до 14 часов без подзарядки.

В настоящее время Razer открыла предзаказ на Clio, цена — $229. В продажу новинка поступит с 16 мая.

🎧 Хочешь новые наушники? Подпишись на наш Telegram-канал и участвуй в розыгрыше TECNO FreeHeat 1!
Теги: 
Источник:
Razer
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Подборки

Больше в Telegram

Подпишись в один клик

Сейчас на главной

Новые рабочие промокоды в Honkai: Star Rail на май 2025
сегодня в 16:45
Новые промокоды в «Мир танков»: бонус и инвайт-коды на май 2025
сегодня в 16:45
Новые промокоды в Genshin Impact на май 2025
сегодня в 16:45
Новые рабочие промокоды в Standoff 2 на май 2025
сегодня в 16:45
Razer выпустила подушку-наушники Clio для геймеров
сегодня в 16:06
Sony WH-1000XM6 получат складную конструкцию и чип нового поколения
сегодня в 12:52
Legion Y700 Gen 4 получил геймпад-чехол с датчиками Холла и RGB-подсветкой
сегодня в 12:37
Lenovo представила игровой планшет Legion Y700 Gen 4 с чипом Snapdragon 8 Elite
сегодня в 01:00
Realme назначила дату презентации глобальной версии GT 7
сегодня в 00:53
Яндекс открыл поиск по советским газетам времён Великой Отечественной войны
сегодня в 00:23

Обзоры на The GEEK