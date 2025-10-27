Представлен OnePlus 15 — флагман с экраном 165 Гц и гигантской батареей

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона OnePlus 15. «Сердцем» новинки стал флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который дополняют быстрая оперативная память LPDDR5x и аккумулятор на 7300 мАч.

OnePlus 15 оснащен плоским 6,78-дюймовым LTPO OLED-экраном BOE X3 с разрешением 2772×1272 пикселей, плотностью пикселей 450 ppi и частотой обновления до 165 Гц.

За фото- и видеовозможности флагмана отвечают четыре камеры:

Основная — 50 Мп, f/1.8, OIS;

Сверхширокоугольная — 50 Мп, f/2.0, 116 градусов;

Телеобъектив — 50 Мп, f/2.8, 3.5-кратный оптический зум, OIS;

Фронтальная — 32 Мп, f/2.4, автофокус.

OnePlus 15 поддерживает быструю проводную зарядку 120 Вт и беспроводную 50 Вт, а также имеет водозащиту IP66/68/69/69K, симметричные динамики, линейный вибромотор, USB 3.2 Gen 1 и NFC. «Из коробки» смартфон работает на ColorOS 16 (Android 16).

Цены на OnePlus 15 стартуют от 3999 юаней (~44 500 рублей) за версию 12/256 ГБ. Максимальная конфигурация 16/1024 ГБ обойдется в 5399 юаней (~60 000 рублей).