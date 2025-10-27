Представлен OnePlus Ace 6 — субфлагман с аккумулятором на 7800 мАч

Вместе с OnePlus 15 в Китае дебютировал субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6. Аппаратной основой новинки стал прошлогодний Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ace 6 получил плоский 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800×1272 пикселей, частотой обновления 165 Гц и плотностью пикселей 450 ppi. Он прикрыт защитным стеклом Crystal Shield Glass.

За автономность отвечает батарея на 7800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт. Процессор дополняют до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилище до 1 ТБ UFS 4.1.

На задней панели расположились основная 50-мегапиксельная камера Sony IMX906 с диафрагмой f/1.8 и OIS, а также сверхширокоугольный объектив на 16 Мп с диафрагмой f/2.4. На передней панели — 16-мегапиксельная фронталка.

Среди других характеристик: стереодинамики, алюминиевый корпус со стеклянной задней крышкой, линейный вибромотор, водозащита IP66/68/69/69K и ColorOS 16 (Android 16) «из коробки».

Цены на OnePlus Ace 6 начинаются от 2599 юаней (~29 000 рублей) за конфигурацию 12/256 ГБ.