Представлен OnePlus Ace 6 — субфлагман с аккумулятором на 7800 мАч | The GEEK
close
Новости

Представлен OnePlus Ace 6 — субфлагман с аккумулятором на 7800 мАч

Он предлагает чипсет Snapdragon 8 Elite, экран 165 Гц и быструю зарядку 120 Вт.

Вместе с OnePlus 15 в Китае дебютировал субфлагманский смартфон OnePlus Ace 6. Аппаратной основой новинки стал прошлогодний Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ace 6 получил плоский 6,83-дюймовый OLED-экран с разрешением 2800×1272 пикселей, частотой обновления 165 Гц и плотностью пикселей 450 ppi. Он прикрыт защитным стеклом Crystal Shield Glass.

За автономность отвечает батарея на 7800 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 120 Вт. Процессор дополняют до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилище до 1 ТБ UFS 4.1.

На задней панели расположились основная 50-мегапиксельная камера Sony IMX906 с диафрагмой f/1.8 и OIS, а также сверхширокоугольный объектив на 16 Мп с диафрагмой f/2.4. На передней панели — 16-мегапиксельная фронталка.

Среди других характеристик: стереодинамики, алюминиевый корпус со стеклянной задней крышкой, линейный вибромотор, водозащита IP66/68/69/69K и ColorOS 16 (Android 16) «из коробки».

Цены на OnePlus Ace 6 начинаются от 2599 юаней (~29 000 рублей) за конфигурацию 12/256 ГБ.

id·213364·20251027_1610
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Представлен OnePlus 15 — флагман с экраном 165 Гц и гигантской батареей
Бюджетный Nothing Phone (3a) Lite получил дату выхода
В России стартовали продажи защищённого HONOR X9d с батареей на 8300 мА·ч
Apple снимет с производства компоненты для iPhone Air до конца года
Вышла открытая бета Nothing OS 4.0 на базе Android 16 для линейки Phone (3a)
Представлены Redmi K90 и K90 Pro Max — «народные» флагманы с мощным «железом»
HUAWEI представила HarmonyOS 6 со «стеклянным» дизайном в стиле iOS 26
Представлен Nubia Z80 Ultra — фотофлагман с мощным «железом»
Представлены Realme GT 8 и GT 8 Pro — мощные флагманы со сменным блоком камер
Представлен iQOO 15 – топовый игровой флагман по доступной цене
OnePlus 15 и OnePlus Ace 6 получили дату анонса
OxygenOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OnePlus
Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16
Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода
Стала известна дата глобального запуска OnePlus 15
Раскрыты все характеристики OnePlus 15
OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор COMMO One 2.0: простые, но со вкусом

    Обзоры

  2. Обзор Suunto Run: зачем они выпустили такие простые часы?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

    Обзоры

  4. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  5. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  6. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры
Смотреть все обзоры