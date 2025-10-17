OxygenOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OnePlus

16 октября компания OnePlus официально представила новую версию фирменной оболочки OxygenOS 16, созданную на базе Android 16. Обновление получат глобальные смартфоны и планшеты бренда.

Что нового в OxygenOS 16?

Главное визуальное обновление — полностью переработанный интерфейс. Теперь система выполнена в стиле «жидкого стекла» из iOS 26, с мягкими размытыми фонами, прозрачными панелями и округлыми элементами. Кроме того, появились Fluid Cloud (аналог Dynamic Island) и динамические темы Flux Theme 2.0.

Ключевые нововведения коснулись искусственного интеллекта OnePlus AI. Основной акцент компания сделала на персональном интеллекте Plus Mind. Он анализирует содержимое экрана и организует данные в единое пространство Mind Space — своего рода «центр управления» заметками, файлами и идеями.

В OxygenOS 16 также появились новые инструменты для работы и творчества:

AI Writer — генерация текстов и подписей;

AI Scan — интеллектуальный сканер документов;

AI PlayLab — создание изображений и коротких видео из текста;

AI Portrait Glow и AI Perfect Shot — усовершенствованные алгоритмы фотообработки.

Какие смартфоны и планшеты OnePlus обновятся до OxygenOS 16?

После презентации OnePlus опубликовала дорожную карту развертывания OxygenOS 16. «Из коробки» новую оболочку получит будущий флагман OnePlus 15. Что касается других устройств, то график обновления следующий.

Ноябрь 2025 года:

OnePlus 13;

OnePlus 13R;

OnePlus 13s;

OnePlus Open;

OnePlus 12;

OnePlus 12R;

OnePlus Pad 3;

OnePlus Pad 2.

Декабрь 2025 года:

OnePlus 11 5G;

OnePlus 11R 5G;

OnePlus Nord 5;

OnePlus Nord CE5;

OnePlus Nord 4;

OnePlus Nord 3 5G.

Первый квартал 2026 года: