OxygenOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OnePlus | The GEEK
close
Новости

OxygenOS 16 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств OnePlus

Все самое важное о новой оболочке и дорожная карта ее развертывания.

16 октября компания OnePlus официально представила новую версию фирменной оболочки OxygenOS 16, созданную на базе Android 16. Обновление получат глобальные смартфоны и планшеты бренда.

Что нового в OxygenOS 16?

Главное визуальное обновление — полностью переработанный интерфейс. Теперь система выполнена в стиле «жидкого стекла» из iOS 26, с мягкими размытыми фонами, прозрачными панелями и округлыми элементами. Кроме того, появились Fluid Cloud (аналог Dynamic Island) и динамические темы Flux Theme 2.0.

Ключевые нововведения коснулись искусственного интеллекта OnePlus AI. Основной акцент компания сделала на персональном интеллекте Plus Mind. Он анализирует содержимое экрана и организует данные в единое пространство Mind Space — своего рода «центр управления» заметками, файлами и идеями.

В OxygenOS 16 также появились новые инструменты для работы и творчества:

  • AI Writer — генерация текстов и подписей;
  • AI Scan — интеллектуальный сканер документов;
  • AI PlayLab — создание изображений и коротких видео из текста;
  • AI Portrait Glow и AI Perfect Shot — усовершенствованные алгоритмы фотообработки.

Какие смартфоны и планшеты OnePlus обновятся до OxygenOS 16?

После презентации OnePlus опубликовала дорожную карту развертывания OxygenOS 16. «Из коробки» новую оболочку получит будущий флагман OnePlus 15. Что касается других устройств, то график обновления следующий.

Ноябрь 2025 года:

  • OnePlus 13;
  • OnePlus 13R;
  • OnePlus 13s;
  • OnePlus Open;
  • OnePlus 12;
  • OnePlus 12R;
  • OnePlus Pad 3;
  • OnePlus Pad 2.

Декабрь 2025 года:

  • OnePlus 11 5G;
  • OnePlus 11R 5G;
  • OnePlus Nord 5;
  • OnePlus Nord CE5;
  • OnePlus Nord 4;
  • OnePlus Nord 3 5G.

Первый квартал 2026 года:

  • OnePlus 10 Pro 5G;
  • OnePlus Nord CE4;
  • OnePlus Nord CE4 Lite 5G;
  • OnePlus Pad;
  • OnePlus Pad Lite.
id·212735·20251017_0845
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Представлены OPPO Find X9 и Find X9 Pro — мощные флагманы с огромными батареями
NewsPim: Samsung Galaxy S25 Edge снят с производства, а S26 Edge — отменен
OriginOS 6: дата выхода и список поддерживаемых смартфонов Vivo и iQOO
Xiaomi выпустит флагманский Redmi K90 Pro Max до конца октября
MagicOS 10 на Android 16: дата выхода и список поддерживаемых устройств HONOR
HONOR представила Magic 8 и Magic 8 Pro — автономные флагманы с топовым «железом»
Список устройств OPPO и OnePlus, которые получат ColorOS 16 на Android 16
Представлена ColorOS 16 — «стеклянный» дизайн в стиле iOS 26 и новые ИИ-функции
Realme GT 8 и GT 8 Pro получили дату анонса
Google Pixel 10 Pro Fold провалил тест на прочность и вспыхнул на камеру
Список смартфонов и планшетов OnePlus, которые получат Android 16 (OxygenOS 16)
OxygenOS 16 на базе Android 16 получила дату выхода
Стала известна дата глобального запуска OnePlus 15
Раскрыты все характеристики OnePlus 15
OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор XPPen Magic Note Pad: не планшет, а инструмент для идей

    Обзоры

  2. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  3. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  5. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  6. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры
Смотреть все обзоры