Представлены OnePlus Turbo 6 и Turbo 6V — среднебюджетники с батареями на 9000 мАч

OnePlus представила новую линейку среднебюджетных смартфонов Turbo. В неё вошли две модели — Turbo 6 и Turbo 6V. Главной особенностью новинок стали аккумуляторы большой ёмкости — 9000 мАч.

Базовый OnePlus Turbo 6 оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1242 пикселя, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью до 1800 нит. В качестве аппаратной платформы используется чипсет Snapdragon 8s Gen 4. Смартфон предлагается в конфигурациях с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 256/512 ГБ стандарта UFS 4.1.

За фото- и видеосъёмку Turbo 6 отвечают три камеры:

Основной модуль — 50 Мп с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией;

Дополнительный модуль — 2 Мп;

Фронталка — 16 Мп.

OnePlus Turbo 6V получил такой же экран и идентичный набор камер, однако отличается более простой аппаратной начинкой. В смартфоне установлен процессор Snapdragon 7s Gen 4, а также 8/12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256/512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

OnePlus Turbo 6V

OnePlus Turbo 6

Обе новинки поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, а также обратную проводную на 27 Вт. Среди других характеристик — наличие NFC, линейного вибромотора и защита корпуса по стандартам IP69/IP69K.

OnePlus Turbo 6 поступит в продажу по цене от 2299 юаней (~26 500 рублей), а Turbo 6V — от 1899 юаней (~21 900 рублей).